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Что подключить в прикуриватель авто: эти советы помогут многим водителям

Дмитрий Видоменко
2 мая 2024, 14:09
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"Что можно подключить в прикуриватель" - рано или поздно, но об этом думают многие водители. Главред детально разбирается в теме.
Прикуриватель
Что подключить в прикуриватель авто? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что можно подключить в прикуриватель

В гнездо прикуривателя автомобиля можно подключить множество устройств, работающих от 12-вольтовой бортовой сети, сообщает проект 3K Service.

Вот некоторые из наиболее распространенных примеров:

  • Зарядные устройства для мобильных телефонов и планшетов - пожалуй, самое распространенное использование гнезда прикуривателя. Зарядные устройства USB можно приобрести в различных вариантах, с одним или несколькими портами, а также с быстрой зарядкой.
  • Автомобильные видеорегистраторы: Видеорегистраторы записывают видео во время вождения, что может быть полезно в случае аварии или другого происшествия. Многие видеорегистраторы питаются от гнезда прикуривателя.
  • Автомобильные GPS-навигаторы:GPS-навигаторы помогают водителям ориентироваться на дорогах. Многие GPS-навигаторы питаются от гнезда прикуривателя.
  • Автомобильные инверторы: Инверторы преобразуют постоянный ток (12 В) аккумулятора автомобиля в переменный ток (120 В), который можно использовать для питания таких устройств, как ноутбуки, фены и пылесосы.
  • Автомобильные холодильники и морозильники: Автомобильные холодильники и морозильники позволяют хранить продукты и напитки холодными в дороге. Они питаются от гнезда прикуривателя.
  • Автомобильные пылесосы: Автомобильные пылесосы позволяют убирать салон автомобиля. Они питаются от гнезда прикуривателя.
  • Автомобильные одеяла и подушки с подогревом: Автомобильные одеяла и подушки с подогревом обеспечивают комфорт в холодную погоду. Они питаются от гнезда прикуривателя.
  • Автомобильные кофеварки: Автомобильные кофеварки позволяют заваривать кофе в дороге. Они питаются от гнезда прикуривателя.

При подключении устройства к гнезду прикуривателя важно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации устройства и руководством пользователя вашего автомобиля. Некоторые устройства могут потреблять слишком много энергии и перегружать гнездо прикуривателя, что может привести к поломке предохранителя или другим проблемам.

видео дня

Следует также помнить, что не все устройства совместимы с гнездом прикуривателя. Перед использованием любого устройства в гнезде прикуривателя обязательно проверьте его совместимость.

Как пользоваться авто прикуривателем?

Как пользоваться автомобильным прикуривателем:

1. Подготовка:

Убедитесь, что зажигание включено. Прикуриватель работает только при включенном зажигании.

Вставьте штекер устройства в гнездо прикуривателя. Штекер должен плотно зафиксироваться в гнезде.

Если устройство имеет кнопку, нажмите ее, чтобы включить питание.

2. Использование:

Для прикуривания:

Вставьте металлическую спираль прикуривателя в гнездо до упора.

Нажмите на кнопку прикуривателя и удерживайте ее в течение 5-10 секунд.

Когда спираль станет ярко-красной, отпустите кнопку и выньте прикуриватель из гнезда.

Используйте зажженную спираль, чтобы зажечь сигарету или другую папиросу.

Для зарядки устройства:

Подключите кабель зарядного устройства к гнезду прикуривателя.

Подключите другой конец кабеля к вашему устройству.

Устройство начнет заряжаться.

3. Отключение:

Выключите устройство.

Отсоедините штекер устройства от гнезда прикуривателя.

4. Меры предосторожности:

Не используйте прикуриватель дольше 10 секунд за раз, чтобы не перегреть его.

Не оставляйте без присмотра зажженный прикуриватель.

Не используйте прикуриватель для других целей, кроме прикуривания и зарядки устройств.

Не допускайте попадания воды в гнездо прикуривателя.

Если гнездо прикуривателя повреждено, не используйте его.

Помните - Перед использованием любого устройства в гнезде прикуривателя обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации устройства и руководство пользователя вашего автомобиля.

Не все устройства совместимы с гнездом прикуривателя. Следует также помнить, что использование некоторых устройств может привести к разряду аккумулятора.

Прикуриватель

Какую мощность выдает прикуриватель?

Мощность гнезда прикуривателя не является фиксированной величиной, а зависит от нескольких факторов:

Конструкции гнезда:

  • Стандартные гнезда: обычно рассчитаны на мощность до 120 Вт.
  • Модифицированные гнезда: могут иметь мощность до 180 Вт или даже выше.
  • Номинала предохранителя: предохранитель, защищающий гнездо прикуривателя, обычно имеет номинал от 10 до 15 Ампер.

Мощность, которую может выдержать гнездо, рассчитывается по формуле P = U*I:

P - мощность (в ваттах)

U - напряжение (в вольтах) - в данном случае 12 В

I - ток (в амперах) - номинал предохранителя

Например, для предохранителя 15А: P = 12 В * 15 А = 180 Вт.

Состояния электропроводки автомобиля: старая или поврежденная электропроводка может привести к падению напряжения и, следовательно, к снижению мощности.

Важно отметить, что:

  • Не рекомендуется подключать к гнезду прикуривателя устройства, потребляющие мощность, близкую к максимальной для данного гнезда.
  • Это может привести к перегреву гнезда, перегоранию предохранителя или даже к возгоранию.
  • Перед использованием любого устройства в гнездо прикуривателя обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации устройства и руководством пользователя вашего автомобиля.
  • В них должна быть указана информация о допустимой мощности подключаемых устройств.

Помимо мощности, важно также учитывать ток, потребляемый устройством.

Максимально допустимый ток для гнезда прикуривателя обычно составляет 15 ампер.

Подключение устройства с током, превышающим этот предел, может привести к перегоранию предохранителя или другим проблемам.

Если вы не уверены, можно ли подключать устройство к гнезду прикуривателя, обратитесь к руководству пользователя автомобиля или к производителю устройства.

Для чего нужны лайфхаки?

Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.

Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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