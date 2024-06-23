Зачем нужны передачи в машине: как не угробить авто, переключая скорость

Для чего нужна каждая передача - как понять что пора переключать передачу.

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Какую передачу включать на какой скорости / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/Dibjo

Развитие автомобилестроения стремительно совершенствует новые технологии, которые применяются в современных авто. Интересно, что некоторые производители уже заявляют о ближайших планах отказа от производства авто с механическими коробками передач и полного перехода на АКПП.

На сегодня автолюбителям предлагают сразу несколько вариантов оснащения – от старых и проверенных механических коробок передач, до вариаторов и автоматических систем КПП. Однако у некоторых новиков возникает вопрос о том, для чего в автомобилях существуют коробки передач.

Для чего нужна КПП в авто

Как известно, двигатель в автомобиле производит мощность, которая приводит его в движение. В свою очередь коробка переключения передач отвечает за изменения оборотов ДВС, а также его крутящего момента. По сути, КПП в машине регулирует передачу нужного соотношения мощности двигателя при определенных режимах эксплуатации автомобиля.

Почему не заводится машина - основные причины Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

В чем смысл передач в машине

Любой автомеханик скажет о том, что коробка переключения передач в машине является ключевым элементом трансмиссии и ее главная задача в передаче мощности от двигателя внутреннего сгорания на ведущие колеса. Также КПП регулирует диапазон частоты вращения и крутящего момента мотора авто.

Кроме того, коробка передач отвечает за:

эффективную работу двигателя;

динамику движения;

расход топлива.

Как понять, когда нужно переключать передачу

Обычно на спидометре производители отмечают скоростной порог, который позволяет правильно переключать передачи. Однако вы можете самостоятельно ориентироваться на скоростные показатели (это принцип используется и при переходе на пониженные передачи):

при достижении 20 км/ч нужно переключиться на вторую скорость;

при достижении 40 км/ч нужно перейти на третью передачу;

при достижении 60 км/ч нужно переключиться на четвертую скорость

на последующие передачи следует переходить через каждые 20 км/ч.

Какую передачу включать при повороте

Для безопасного движения, при входе в поворот автомобиля, следует продолжать движение на включенной передаче. Это требуют и правила безопасной эксплуатации транспортного средства. Ведь тем самым, если у вас возникнет непредвиденная ситуация, у водителя будет возможность быстрого торможения.

Смотрите видео - подборка наиболее необычных рычагов коробок передач:

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