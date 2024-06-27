Почему вибрирует руль в машине: женщина предупредила о серьезной проблеме в авто

Что делать, если дрожит руль в автомобиле - женщина рассказала о причинах и как устранить проблему.

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Почему дрожит руль автомобиля / коллаж: Главред, фото: unsplash

Иногда на дорогах водителей может настигнуть серьезная поломка автомобиля. Пожалуй, хотя бы раз водители замечали, что руль вашего автомобиля начинает дрожать.

Блогер в TikTok объяснила, что это вызвано неровным тормозным диском на переднем колесе и рассказала, что необходимо сделать, чтобы решить проблему, передает издание Mirror.

"Обратите внимание. Если ваша машина едет на большой скорости, как только вы нажимаете на педаль тормоза, весь руль продолжает дрожать. Отпустите педаль, и дрожь исчезнет. В ремонтной мастерской вам предложат заменить рулевой механизм, тормозную жидкость и диск, но такое решение проблемы будет стоить очень дорого. Теперь позвольте мне рассказать вам, почему это происходит, это вызвано неровным тормозным диском на переднем колесе", - рассказала женщина. видео дня

Почему вибрирует руль в машине

"Потратьте немного денег и отполируйте тормозной диск или просто замените его, и проблема будет решена", - рассказала блогер.

Другие подписчики также поделились, что это также может быть проблема в шинах.

Смотрите видео о том, почему трясет руль:

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