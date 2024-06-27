УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Почему вибрирует руль в машине: женщина предупредила о серьезной проблеме в авто

Юлия Закрепа
27 июня 2024, 22:22
90
Что делать, если дрожит руль в автомобиле - женщина рассказала о причинах и как устранить проблему.
Почему вибрирует руль в машине: женщина предупредила о серьезной проблеме в авто
Почему дрожит руль автомобиля / коллаж: Главред, фото: unsplash

Иногда на дорогах водителей может настигнуть серьезная поломка автомобиля. Пожалуй, хотя бы раз водители замечали, что руль вашего автомобиля начинает дрожать.

Блогер в TikTok объяснила, что это вызвано неровным тормозным диском на переднем колесе и рассказала, что необходимо сделать, чтобы решить проблему, передает издание Mirror.

"Обратите внимание. Если ваша машина едет на большой скорости, как только вы нажимаете на педаль тормоза, весь руль продолжает дрожать. Отпустите педаль, и дрожь исчезнет. В ремонтной мастерской вам предложат заменить рулевой механизм, тормозную жидкость и диск, но такое решение проблемы будет стоить очень дорого. Теперь позвольте мне рассказать вам, почему это происходит, это вызвано неровным тормозным диском на переднем колесе", - рассказала женщина.

видео дня

Почему вибрирует руль в машине

"Потратьте немного денег и отполируйте тормозной диск или просто замените его, и проблема будет решена", - рассказала блогер.

Другие подписчики также поделились, что это также может быть проблема в шинах.

Смотрите видео о том, почему трясет руль:

@master_driver666 Что делать, если руль трясется при движении по шоссе?#driving#skills#tips#knowledge#fpy♬ 原聲 - Master driver

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили интересные новости
Реклама

Главное за день

В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500

В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500

23:15 Украина
Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

22:32 Политика
Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

21:19 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Старше Киева на сотни лет: какой самый старый город в Украине - знают не все 24327

Старше Киева на сотни лет: какой самый старый город в Украине - знают не все

Как часто нужно стирать джинсы: интересный совет, который точно удивит многих 2625

Как часто нужно стирать джинсы: интересный совет, который точно удивит многих

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко 1532

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию 1527

Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию

Последние новости

23:52

Они что-то нашли: мать Кардашьян в слезах рассказала о результате медицинского исследования

23:15

В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500ФотоВидео

22:54

"Когда я захочу это сделать": Каменских сделала серьезное заявление про развод

22:32

Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

22:22

Почему вибрирует руль в машине: женщина предупредила о серьезной проблеме в автоВидео

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – ЖдановЗапад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов
22:12

США хотять отправить в Украину 8 систем Patriot из Израиля - FT

21:58

Бригада уничтожена на 95%: ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная - АТЕШ

21:44

"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

21:19

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Реклама
21:17

Красавица "Хак Ту": Сеть покорил новый мем - девушка стала популярной благодаря 1 фразеВидео

20:27

Обновление данных: в Минобороны жестко высказались о продлении сроков

19:47

Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев

19:43

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

19:00

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода в Украине в ближайшее время

18:51

В ПАСЕ проголосовали за новые выплаты для беженцев-украинцев : кому обещают деньги

18:47

Союз потребителей коммунальных услуг требует заставить главу Укрэнерго декларировать состояние

18:34

Наступление на Харьковщине грозит для РФ катастрофой: враг идет на крайние меры - Bild

18:33

Популярный украинский актер-воин женился: трогательная история предложения

18:22

Графики отключения света на 28 июня: как часто будут выключать электроэнергию

18:14

Как избавиться от ос раз и навсегда: проверенные дедушкины способы помогут

Реклама
17:58

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом

17:56

На Харьковщине бои на новом направлении, ситуация ухудшилась - Deep State

17:51

"Победа с помощью технологий": в Украине разработали проект на основе искусственного интеллекта "ОЧИ", в чем он заключается

17:49

Русские пропагандисты сорвались в эфире и высказали всеВидеоблоги

17:47

"Ситуация на фронте может ухудшиться": генерал назвал 3 составляющие, чтобы сорвать планы РФ

17:41

Украине предлагали 5 альтернатив F-16: эксперт объяснил, почему не дошло до сделки

17:29

Укрепится здоровье: что нужно добавить в воду для умывания - приметы

17:28

ВСУ перешли в наступление в Часовом Яру и выбили врага: детали успешной операции

17:20

На Харьковщине расширят принудительную эвакуацию: Синегубов раскрыл, кто в зоне риска

17:19

Популярный украинский актер впервые стал отцом

16:39

Украина подписала соглашение по безопасности с ЕС и еще 2 странами: что предполагается

16:38

Страна-союзник РФ тонко "уколола" режим Путина и сделала заявление по Украине

16:33

"Никто и знать не будет": Китай может начать прямые поставки оружия для РФ - Жданов

16:19

Все в дыму: РФ ударила по жилым домам и общежитию харьковского университета

16:12

Владимир Остапчук отреагировал на упреки про свою отсрочку "по блату"

15:50

"Нужны следующие шаги": Зеленский сделал важное заявление о продолжительности войны

15:46

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил

15:29

Венгрия разразилась дерзким требованием к Украине по Закарпатью: СМИ узнали детали

15:24

Байден готовится перейти ко второй части плана Трампамнение

15:15

Плен или суд Божий: стала известна судьба заблокированных в Волчанске россиян - ВСУ

Реклама
15:02

Алсу показала своего сына и сделала заявление после развода

14:59

Выжмут из ситуации все: 4 самых жадных знаков зодиака

14:42

"КіломЕтр" или "кілОметр" - как правильно: ошибка, о которой мало кто задумываетсяВидео

14:21

Церковный праздник: чего ни в коем случае нельзя делать 28 июня

14:17

Подтянутся США и союзники: Жданов оценил сценарий нападения КНДР на Южную Корею

13:44

В "Укрэнерго" дали прогноз относительно света зимой: "Надо готовиться к сложным сценариям"

13:10

Джо Байден vs Дональд Трамп: чего ждать от дебатов титанов битвы за Белый дом

13:02

"Мирный план" Путина: Шольц назвал истинную цель диктатора РФ

12:57

Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию

12:48

"Хамство – это тоже ответ": Настя Каменских пренебрегла украинской журналисткой

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять