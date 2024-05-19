УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Механик раскрыл, какие три вещи необходимо проверить при покупке автомобиля

Юлия Закрепа
19 мая 2024, 18:59
122
Есть несколько простых вещей, которые стоит сделать, чтобы сэкономить деньги на регулярных проверках вашего автомобиля.
Механик раскрыл, какие три вещи необходимо проверить при покупке автомобиля
Люди должны проверить три вещи, покупая подержанный автомобиль / коллаж: Главред, фото: unsplash

Не все люди могут позволить себе приобрести новый автомобиль, поэтому большинство выбирают приобрести подержанный автомобиль. Однако, чтобы приобрести подержанное авто в отличном состоянии, стоит тщательно осмотреть автомобиль и обратить внимание на основные элементы.

В социальной сети TikTоk человек, известный как "Джексон Механик" распространил видео, в котором объясняется, что есть несколько быстрых проверок, которые могут избавить вас от проблем во время следующей покупки подержанного автомобиля, передает издание LADbible. Поэтому опытный механик раскрыл, на какие три вещи необходимо обратить внимание.

Уровень масла

Эксперт подчеркнул важность проверки уровня масла в автомобиле.

видео дня

"Сначала вы вынимаете щуп. Теперь очень важно сначала протереть его тряпкой, а затем снова вставить щуп", - отметил он.

Механик говорит, что важно проверять это, только когда автомобиль выключен, чтобы убедиться, что уровень масла достигает отметки на ручке, указывающей на то, что можно ехать.

Уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость в основном используется для снижения или регулирования температуры двигателя вашего автомобиля, гарантируя, что он не перегревается.

"Это можно сделать двумя способами: проверить непосредственно из радиатора или проверить из перелива", - объяснил механик.

Все, что вам нужно сделать, это поднять крышку уже у охлажденного автомобиля. Если вы заметили, что в автомобиле мало охлаждающей жидкости, поэтому стоит наполнить его водой, чтобы достичь необходимого уровня.

Уровень тормозной жидкости

Эксперт также пояснил, что одна из важнейших вещей, которую нужно сделать правильно - проверка тормозной жидкости.

"То, что вы ищете здесь - это цвет и уровень. Поэтому мы видим, что этот цвет выглядит красивым и новым, а также максимально пополнен", - добавил он.

Смотрите видео о том, как проверить исправность автомобиля:

Что известно о LADbible Group Limited?

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили интересные новости
Реклама

Главное за день

Удары ВСУ по территории России: во Франции выступили с важной инициативой

Удары ВСУ по территории России: во Франции выступили с важной инициативой

19:18 Мир
Десятки кадыровцев взлетели на воздух: новые детали удара по врагу в Волчанске

Десятки кадыровцев взлетели на воздух: новые детали удара по врагу в Волчанске

18:33 Украина
Кровавый обстрел Харьковщины: Зеленский жестко отреагировал на террор РФ

Кровавый обстрел Харьковщины: Зеленский жестко отреагировал на террор РФ

17:32 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира! 48823

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!

Гороскоп на завтра 20 мая: Львы - о вашей ошибке узнают, Водолеям - недоверие 35852

Гороскоп на завтра 20 мая: Львы - о вашей ошибке узнают, Водолеям - недоверие

После госпитализации: опухшая и непохожая на себя Наташа Королева вышла на связь 12103

После госпитализации: опухшая и непохожая на себя Наташа Королева вышла на связь

Усик не сдержал слез после победы: какими были его первые слова 10471

Усик не сдержал слез после победы: какими были его первые слова

Последние новости

19:18

Удары ВСУ по территории России: во Франции выступили с важной инициативой

18:59

Механик раскрыл, какие три вещи необходимо проверить при покупке автомобиляВидео

18:40

Ходжес назвал стратегическую цель войск НАТО в Украине

18:33

Десятки кадыровцев взлетели на воздух: новые детали удара по врагу в Волчанске

17:32

Кровавый обстрел Харьковщины: Зеленский жестко отреагировал на террор РФФотоВидео

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – ГетьманВойска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – Гетьман
16:55

ВСУ "накрыли" больницу с оккупантами в Волчанске, которые готовились наступать

16:24

Как украинцев будут наказывать за долги по коммуналке: что говорят в Кабмине

16:19

Можно ли заморозить сырую цветную капусту: результат приятно удивит

16:17

В Иране потерпел крушение вертолет с президентом Раиси: подробностиВидео

Реклама
16:15

Вызвали скорую: во Львове побили известного блогера, который снимал видеоВидео

16:01

Двойной удар "Искандеров" и обстрел РСЗО: на Харьковщине много погибших и раненыхФотоВидео

15:56

Ракеты Taurus и удары по Крыму: в Британии сделали заявление и обратились к ФРГ

15:55

После небольшого затишья РФ возобновила наступление под Харьковом: данные Генштаба

15:47

Как правильно - "згУщене" или "згущЕне молоко": какой распространенной ошибки надо избегатьВидео

14:32

Военный оценил подготовку Украины к контрнаступлению: названы срокиВидео

14:28

Выпало лишнее: Волочкова снова опозорилась в сети

14:24

Могут ли вручить повестку на работе: спикер Минобороны дал ответ

13:49

Сам рассказал: раскрыта мерзкая тайна путинского подпевалы Shaman

13:45

Будет жара +30 градусов: в каких областях скоро ударят летние температуры

13:37

СБУ и ВСУ дронами ударили по аэродрому с десятками русских самолетов - СМИ

Реклама
13:17

Где лучше хранить бананы: как спасти сладкие фрукты от почернения

13:09

Россия снизила наступление под Харьковом до нуля: что происходит на фронте

12:57

Прогрессивно ухудшается: российскому певцу Носкову становится все хуже

12:38

Церковный праздник 20 мая: что запрещено делать в день трех святых мучеников

12:04

Кристина Орбакайте заговорила о мире

12:01

Россия утром выпустила ракеты и дроны по Украине: в некоторых городах - взрывы

12:00

Украинские военные уничтожили российский корабль "Ковровец"

11:41

"Я знаю, что он здесь": Усик расплакался прямо перед СМИ, вспомнив об отцеВидео

11:38

"Это полноценное наступление": экс-командир роты "Айдара" назвал 2 цели атак РФ на Харьковщине

11:10

Харчишин пояснил, почему артисты заслуживают бронирования от мобилизации

10:52

Камалия показала, как с мужем и дочками отпраздновала свой день рождения

10:30

В российском шоу опустили путинистку Кудрявцеву

10:23

Есть только 2 условия: Гетьман сказал, когда станет возможным наступление ВСУВидео

10:00

Грузия в шаге от революции и новой войны: чем опасен закон "об иноагентах"

09:52

Тариф на электроэнергию в Украине повысят: СМИ пояснили, сколько придется платить

09:47

После госпитализации: опухшая и непохожая на себя Наташа Королева вышла на связь

09:16

В РФ и Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке ракет и 60 дронов

09:07

Как теперь нужно проходить ВВК: в Минобороны описали механизм

09:03

Гороскоп на завтра 20 мая: Львы - о вашей ошибке узнают, Водолеям - недоверие

08:50

РФ ночью атаковала Украину 37 дронами: в Воздушных силах рассказали детали

Реклама
08:00

Ультиматум США от Украины или Как сделать Трампа своим главным союзникоммнение

07:49

Оккупанты ставят за цель захватить Часов Яр и Волчанск: в ISW объяснили опасность

07:10

Заметить зонтик среди страусов за 11 секунд смогут единицы: сложная загадка

06:55

Что следует делать, если хотим победитьмнение

05:26

Можно ли нагревать мед: что происходит с продуктом и становится ли он ядовитым

04:46

Когда закончится война: майор ВСУ сделал прогноз - Украина перехватит инициативуВидео

04:00

О Меладзе уже забыла: Вера Брежнева показала снимок "своей пары"

03:30

Будет сверкать: мужчина показал, как отмыть кастрюлю с помощью 4 ингредиентовВидео

03:18

Усик не сдержал слез после победы: какими были его первые слова

02:41

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять