Механик раскрыл, какие три вещи необходимо проверить при покупке автомобиля

Есть несколько простых вещей, которые стоит сделать, чтобы сэкономить деньги на регулярных проверках вашего автомобиля.

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Люди должны проверить три вещи, покупая подержанный автомобиль / коллаж: Главред, фото: unsplash

Не все люди могут позволить себе приобрести новый автомобиль, поэтому большинство выбирают приобрести подержанный автомобиль. Однако, чтобы приобрести подержанное авто в отличном состоянии, стоит тщательно осмотреть автомобиль и обратить внимание на основные элементы.

В социальной сети TikTоk человек, известный как "Джексон Механик" распространил видео, в котором объясняется, что есть несколько быстрых проверок, которые могут избавить вас от проблем во время следующей покупки подержанного автомобиля, передает издание LADbible. Поэтому опытный механик раскрыл, на какие три вещи необходимо обратить внимание.

Уровень масла

Эксперт подчеркнул важность проверки уровня масла в автомобиле.

видео дня

"Сначала вы вынимаете щуп. Теперь очень важно сначала протереть его тряпкой, а затем снова вставить щуп", - отметил он.

Механик говорит, что важно проверять это, только когда автомобиль выключен, чтобы убедиться, что уровень масла достигает отметки на ручке, указывающей на то, что можно ехать.

Уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость в основном используется для снижения или регулирования температуры двигателя вашего автомобиля, гарантируя, что он не перегревается.

"Это можно сделать двумя способами: проверить непосредственно из радиатора или проверить из перелива", - объяснил механик.

Все, что вам нужно сделать, это поднять крышку уже у охлажденного автомобиля. Если вы заметили, что в автомобиле мало охлаждающей жидкости, поэтому стоит наполнить его водой, чтобы достичь необходимого уровня.

Уровень тормозной жидкости

Эксперт также пояснил, что одна из важнейших вещей, которую нужно сделать правильно - проверка тормозной жидкости.

"То, что вы ищете здесь - это цвет и уровень. Поэтому мы видим, что этот цвет выглядит красивым и новым, а также максимально пополнен", - добавил он.

Смотрите видео о том, как проверить исправность автомобиля:

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