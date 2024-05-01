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В Украине хотят резко поменять торговлю "б/ушными" авто: что случилось

Дмитрий Видоменко
1 мая 2024, 23:07
В Украине появился проект изменений правил оптовой и розничной торговли б/у автомобилями.
Авто, Кабмин
В Украине Кабмин может резко поменять торговлю "б/ушными" автомобилями / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине в недрах Кабмина разработали проект изменений правил оптовой и розничной торговли подержанными автомобилями. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства внутренних дел.

В частности, документом вводится норма, которая обяжет граждан в случае продажи машины на комиссионной площадке предоставлять информацию о стоимости такого авто.

Кроме того, постановление предполагает, что физическое лицо, которое передает транспортное средство для продажи, будет обязано предоставить сведения о среднерыночной или оценочной стоимости, определенной строго по закону. А какой именно вариант сделки выбирать ‒ решает само физическое лицо.

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При этом комиссионным площадкам запрещают продавать машины без документов, которые подтверждают стоимость транспортного средства. А исключением могут стать только те случаи, когда доход от продажи такого авто не облагается налогами.

Как отмечают чиновники, документ призван устранить несовершенство законодательства. На данный момент в юридических нормах существует лазейка, позволяющая продавать авто в "комиссионки" без указания стоимости, что приводит к недополучению государством налогов. Именно с этим в Кабмине и хотят бороться.

Что такое ПДД?

Правила дорожного движения — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

Изменения в ПДД - новости по теме

С 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появились новые знаки, дорожная разметка, а также вступили в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.

Далее в рамках заседания Кабинета министров 20 октября 2023 года было принято решение обновить Правила дорожного движения (ПДД). Чуть позже факт изменений подтвердили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как говорят офицеры, изменения в ПДД внесены с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

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