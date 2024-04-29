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Как убрать ржавчину с автомобиля: средства, которые удалят "рыжики" за считанные секунды

Руслана Заклинская
29 апреля 2024, 14:30
Ржавчина является одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются автомобилисты. Главред узнал, как можно избавиться от ржавчины в домашних условиях.
Как убрать ржавчину с автомобиля: средства, которые удалят 'рыжики' за считанные секунды
Как удалить ржавчину с машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

Ржавчина - это ужас для каждого владельца автомобиля. Также ржавчина является одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются автомобилисты, и к ней нужно относиться очень серьезно.

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Если вы заметили пузырьки под краской, пятна и другие неровности поверхности, сколы и вмятины на кузове автомобиля - скорее всего, вы тоже боретесь со ржавчиной.

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Как убрать мелкую ржавчину на машине

Эксперты по автомобильному транспорту поделились простым приемом, который может мгновенно удалить ржавчину с вашего автомобиля, используя лишь один популярный напиток. Все, что вам понадобится - это бутылка Coca-Cola и губка, пишет Mirror.

Эксперты говорят, что диетическая кола работает, потому что это карбонат, который напрямую справляется с оксидами металлов, которые содержатся в ржавчине. Coca-Cola также содержит небольшое количество лимонной кислоты, которая может помочь удалить пятна ржавчины. В то же время фосфорная кислота придает напитку антикоррозийную силу, достаточно сильную для борьбы с ржавчиной на автомобилях.

Как убрать ржавый налет

Ржавый налет на кузове автомобиля или металлических поверхностях может образовываться из-за воздействия влаги, соли или других коррозийных факторов. Чтобы избавиться от таких пятен и вернуть поверхностям чистоту, можно воспользоваться различными средствами и методами.

Прежде чем приступить к очистке, убедитесь, что поверхность авто чистая от грязи и мелких песчинок. Промойте ее теплой водой с моющим средством, а затем тщательно высушите. Используйте чистую мягкую ткань или губку, чтобы не оставить царапин.

Средства для удаления ржавого налета

  1. Столовый уксус: Нанесите уксус на мягкую ткань или губку и осторожно протрите ржавые пятна. Кислота в уксусе помогает растворить ржавчину.
  2. Лимонная кислота: Смешайте лимонную кислоту с теплой водой в пропорции 1:1. Смочите этим раствором губку и нанесите на ржавый налет. Оставьте на несколько минут, затем промойте чистой водой.
  3. Жидкость для снятия лака: Смочите ватный диск или мягкую ткань жидкостью для снятия лака (на основе ацетона) и протрите ржавый налет. Будьте осторожны с таким средством, чтобы не повредить краску.

Как убрать ржавчину с машины без покраски

Есть много предметов домашнего обихода, которые могут помочь вам удалить ржавчину, не прибегая к химическим средствам. Вот некоторые из самых популярных самодельных средств для удаления ржавчины с автомобилей:

  • Пищевая сода. Нанесите пищевую соду на ржавый участок и щеткой, смоченной в воде, осторожно сотрите ржавчину с окрашенной поверхности. Промойте и высушите.
  • Соль и лимонный сок. Посыпьте немного крупной соли на ржавчину, затем добавьте лимонный сок. Дайте им несколько минут постоять, затем вытрите, промойте и высушите.
  • Средство для мытья посуды и картофель. Для деликатных поверхностей разрежьте картофелину пополам и окуните ее в миску со средством для мытья посуды; нанесите на окрашенную поверхность и потрите ржавчину.
  • Наждачная бумага. Для этого вам понадобится защитное снаряжение - очки и маска. Выберите очень тонкую или среднюю наждачную бумагу, чтобы минимизировать повреждение краски. Даже если вы будете очень осторожны, впоследствии его, вероятно, нужно подправить.

Как предупредить возникновение ржавчины на автомобиле

Чтобы ржавчина не доставляла хлопот и не приводила к дорогостоящему ремонту, следует соблюдать меры профилактики. Вот несколько советов, которые помогут сохранить кузов автомобиля в отличном состоянии:

1. Регулярная мойка автомобиля

Мойте автомобиль теплой водой, но не используйте горячую, особенно в холодное время года. Это поможет удалить соли и другие вещества, которые способствуют коррозии. В зимний период мойте автомобиль минимум раз в неделю, чтобы смыть дорожные реагенты и соль.

2. Проверка кузова на наличие ржавчины

Регулярно осматривайте кузов автомобиля на предмет появления "рыжиков". Маленькие пятна ржавчины легче удалить, чем бороться с крупными коррозионными поражениями.

Особое внимание уделяйте местам, которые больше всего подвержены коррозии, таким как нижняя часть дверей, арки колес, днище и места, где лакокрасочное покрытие повреждено.

3. Использование защитных покрытий

Нанесите специальное антикоррозийное покрытие на кузов автомобиля, особенно на его нижнюю часть. Это обеспечит дополнительную защиту от влаги и соли.

Покрывайте воском кузов автомобиля. Воск помогает заполнить микротрещины в краске и создает защитный слой, который предотвращает контакт металла с воздухом и влагой. Процедуру рекомендуется проводить каждые 2-3 месяца.

4. Предотвращение коррозии на этапе ремонта

Если автомобиль получил повреждения, такие как вмятины или царапины, отремонтируйте их как можно скорее, чтобы предотвратить проникновение влаги в оголенные участки металла.

После ремонта обязательно нанесите защитное покрытие или краску на восстановленные участки, чтобы предотвратить коррозию в будущем.

Автомобильные технологии развиваются быстрее, чем когда-либо. Из-за этого современные автомобили гораздо лучше борются с коррозией, чем старые. Однако ржавчина все еще может появиться и когда это случается, вы должны справиться с проблемой как можно скорее. Иначе со временем ваш автомобиль может стать лишь грудой металла.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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