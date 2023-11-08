Не пожалеете: эксперт призвал водителей натирать автомобиль пеной для бритья

Это может показаться нелогичным, но эта хитрость работает на все 100%.

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Эксперт призвал водителей натирать автомобиль пеной для бритья / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Автомобильные эксперты обнаружили, что обычная пена для бритья может предотвратить образование влаги на лобовому стеклу или боковых зеркалах.

Специалисты утверждают, что свойства пены помогут сделать окна незапотевающими, что делает ее идеальной для холодных осенних вечеров, пишет Express.

Кстати, ранее мужчина показал, как убрать царапины на авто. Его простой лайфхак поможет решить сложную проблему.

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"Это может показаться нелогичным, но если вы нанесете пену для бритья на окна, втрите ее, а затем сотрите, пленка, оставшаяся после вытирания, предотвратит прилипание влаги к окну, оставляя окна свободными от запотевания", - говорят эксперты.

Более того, поскольку пена для бритья имеет очень высокую аэрацию, она сохраняет слой пленки достаточно тонким, чтобы не оставлять никаких полос или следов, которые могут помешать обзору дороги.

Поскольку пена предотвращает появление конденсата, важно, чтобы автомобилисты наносили продукт перед сном, поскольку более низкие температуры и осадки являются идеальными условиями для появления запотевших окон ночью и рано утром.

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