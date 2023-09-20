Окошко, не потей: что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах

Причин запотевание пластиковых окон может быть несколько.

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Почему потеют окна / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Конденсат на окнах может быть неприятным явлением, но разобравшись в его причинах, вы сможете найти эффективные способы борьбы с ним.

Почему на окнах скапливается конденсат?

Одной из главных причин конденсата является высокая влажность внутри помещения. Это может быть вызвано дыханием людей, приготовлением пищи, использованием душа и ванны.

Также одной из распространенных причин является недостаточная циркуляция воздуха может. Если в вашем доме плохо работает вентиляция, влажный воздух будет скапливаться внутри.

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Что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах?

Регулярное проветривание помещения помогает избежать скопления влажности. Открывайте окна на короткое время несколько раз в день, особенно после приготовления пищи и принятия душа.

Также запотевших окон можно избежать, разместив влагопоглотители, такие как силикагель, на подоконниках или около окон помогает впитывать излишнюю влажность.

Не лишней будет установка уплотнителей на оконных рамах - это может помочь предотвратить проникновение холодного воздуха и, как следствие, образование конденсата.

Что нужно сделать, чтобы не потели пластиковые окна?

Установите вентиляционные клапаны: Вентиляционные клапаны на окнах позволяют контролировать циркуляцию воздуха и предотвращать конденсат.

Улучшите утепление: Добавление утеплителя вокруг оконных рам и подоконников может помочь снизить температурный перепад между внутренней и внешней стороной окна.

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