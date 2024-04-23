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Как легко и быстро убрать ржавчину в доме: действенная находка для хозяек

Юлия Закрепа
23 апреля 2024, 17:26
Какая жидкость разъедает ржавчину и как быстро вывести ее с вещей - полезные лайфхаки читайте в материале Главреда.
Как легко и быстро убрать ржавчину в доме: действенная находка для хозяек
Что лучше всего растворяет ржавчину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Что лучше всего растворяет ржавчину и как уберечься от повторного налета ржавчины в доме - Главред собрал полезные лайфхаки, которые помогут преодолеть эту проблему.

Эксперты рассказали, если поверхность изделий из металла не защищена специальным покрытием, то при постоянном контакте с воздухом будет окисляться металл, то есть будет появляться ржавчина. Известно, что коррозия способна жестоко разрушить металл, поэтому стоит осторожно и тщательно

Если вы заметили, что металл только начал окисляться, поэтому его можно еще успеть легко очистить наждачной бумагой, металлической щеткой или шлифовальной машинкой.

Как избавиться от ржавчины на металле в домашних условиях

Специалисты поделились, какие народные методы эффективно могут помочь уничтожить ржавчину на металле в вашем доме.

  • С помощью кетчупа или томата можно убрать ржавчину с металла. Стоит нанести кетчуп на поверхность с ржавчиной на 15-20 минут, а затем следует смыть теплой водой. Томат имеет сильную кислоту, которая способна убрать ржавчину.
  • Рыбий жир нужно нанести на место с ржавчиной на 2 часа, а по истечению времени стоит тщательно протереть все мягкой губкой.
  • Опытные хозяйки поделились, что стоит насыпать на место с ржавчиной соль и протереть ее картофелиной. С помощью щавелевой кислоты, которая содержится в картофеле, она успешно уберет незначительное окисление металла.
  • Также советуют использовать метод с уксусом, солью и мукой. Стоит смешать 120 мл столового уксуса с чайной ложкой соли и добавить несколько ложек муки. Должна получиться консистенция пасты, которую затем следует нанести на ржавчину и оставить на 20 минут. Затем нужно протереть проблемное место губкой, сполоснуть водой и затем вытереть до сухого.

Какое средство лучше всего удаляет ржавчину

  • Обычный уксус пригодится, чтобы уничтожить ржавчину с металла. Нужно лишь погрузить в уксус на 24 часа проблемную вещь, а по истечении времени нужно промыть теплой водой. Однако, использовать можно только столовый уксус.
  • Лимон и лимонный сок станут отличным средством для очистки ржавчины с металла. Нужно смешать в одинаковых пропорциях сок лимона и уксус. Этот раствор следует наносить на пораженные ржавчиной участки кистью или губкой. Раствор должен пробыть там несколько часов, а затем стоит обмыть это чистой водой.
  • Пятна ржавчины быстро исчезнут, если смочить их перекисью водорода, однако металлическое изделие стоит перед этим нагреть до высокой температуры. Высокая температура поможет ржавчине быстрее разлагаться. Однако, стоит дождаться, когда железо остынет, чтобы потом быстро очистить ржавчину жесткой щеткой.
Как легко и быстро убрать ржавчину в доме: действенная находка для хозяек
Как создать средство от пятен / Инфографика Главред

Как сделать так чтобы металл не ржавел

Чтобы не допустить распространения ржавчины на металлических поверхностях, стоит обработать метла и герметизировать его после очистки от коррозии. Неокрашенный и не покрытый специальными маслами металл со временем может снова покрыться ржавчиной. Сейчас существуют специальные вещества, которые могут растворить оксид железа быстро. Они также помогают не только очистить поверхность от ржавчины, но и создают специальную защитную пленку, чтобы предотвратить новое образование ржавчины.

Смотрите видео как очистить металл от ржавчины:

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