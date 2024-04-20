И следа не останется: 3 лучших варианта, как удалить старое пятно от жира

Несколько простых, но эффективных способов помогут достаточно быстро вывести застарелые пятна от жира.

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Как удалить старое пятно от жира/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

От жирных пятен не застрахован никто - хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с такой проблемой. Но часто такие пятна не исчезают после первой стирки, ведь они являются достаточно сложными для выведения. В тогда приходится искать ответ на вопрос, как вывести жирное пятно, которое не отстиралось.

Также нередко бывают случаи, когда жирное пятно на одежде поздно обнаружили, и "традиционные методы" уже не помогают от него избавиться.

Но это не значит, что нужно опустить руки. Есть ряд эффективных способов, как вывести жирное пятно, которое не отстиралось.

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1. Сода и утюг

Такой способ подойдет, если вы хотите вывести пятно без последующей стирки - например, если нужно избавиться от загрязнений на диване, креслах, куртке или на сиденьях автомобиля.

Как вывести старое жирное пятно содой? Сперва нужно хорошо посыпать пятно содой. Далее накрыть соду чистым белым листом А4. Сверху положить новое кухонное полотенце. После этого нужно утюгом прогладить места, где есть пятна. Температуру утюга нужно выставлять на том уровне, который является приемлемым именно для той одежды, которую вы будете гладить. Достаточно будет потратить по одной минуте на такую обработку каждого загрязненного участка.

2. Средство для мытья посуды

Нужно сначала подложить под загрязненный участок чистую тряпку, чтобы при удалении пятна не пострадали другие участки одежды. Далее надо немного смочить пятно теплой водой и нанести на пятно средство для мытья посуды. После этого взять старую зубру щетку и начать ею втирать средство для мытья посуды в пятно круговыми движениями.

Далее оставить вещь на полчаса, чтобы пятно успело отмокнуть. Когда это время пройдет, постирать загрязненное место горячей проточной водой с применением хозяйственного мыла.

3. Соль и нашатырный спирт

Нужно смешать 1 чайную ложку соли с 6 чайными ложками спирта, обработать этой смесью пятно и оставить до полного высыхания. После этого постирать вещь полностью.

Но такой способ не подойдет для вещей, которые сильно линяют.

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