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Как очистить чугунную сковороду от ржавчины: давно забытый, но хороший способ

Андрей Ганчук
20 ноября 2023, 05:34
Если вы не знаете, что делать со ржавчиной на чугунной сковороде, попробуйте интересный способ с уксусом и водой и удивляйтесь полученному результату.
Сковорода
Чем можно удалить ржавчину со сковороды и как это сделать легко и без лишних усилий / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что сковорода незаменима на кухне. По причине постоянного контакта с водой она может портиться, ржаветь, после чего на ней уже невозможно готовить блюда. Поэтому возникает вопрос, что делать, если чугунная сковорода покрылась ржавчиной, и как ее отмыть. Мы расскажем вам о способе, который поможет справиться с этой проблемой.

Помойте сковороду с моющим средством

Для начала наденьте резиновые перчатки и помойте ржавую сковороду и ее крышку моющим средством, чтобы смыть с нее пыль и грязь.

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Положите сковороду в ведро и залейте уксусом с водой

Далее возьмите большое ведро или тазик и положите туда вашу сковороду. Нужно, чтобы она полностью помещалась в ведро. Заливаем в ведро два литра уксуса и закрываем сковороду крышкой. После этого доливаем воду, чтобы сковородка полностью плавала в жидкости.

Закрываем ведро пищевой пленкой (чтобы неприятный запах уксуса не распространялся по вашей квартире) и оставляем его постоять примерно на 12-15 часов.

Чистим сковороду губкой простыми и легкими движениями

Открываем ведро и пробуем чистить сковороду губкой. Все должно хорошо очищаться. В труднодоступных местах можно пользоваться старой зубной щеткой.

Вымойте сковороду с моющим средством и высушите ее

В конце процедуры моем сковородку средством для мытья посуды и высушиваем ее. Сковорода должна стать чистой, без единого следа ржавчины.

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