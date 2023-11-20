Как очистить чугунную сковороду от ржавчины: давно забытый, но хороший способ

Каждая хозяйка знает, что сковорода незаменима на кухне. По причине постоянного контакта с водой она может портиться, ржаветь, после чего на ней уже невозможно готовить блюда. Поэтому возникает вопрос, что делать, если чугунная сковорода покрылась ржавчиной, и как ее отмыть. Мы расскажем вам о способе, который поможет справиться с этой проблемой.
Помойте сковороду с моющим средством
Для начала наденьте резиновые перчатки и помойте ржавую сковороду и ее крышку моющим средством, чтобы смыть с нее пыль и грязь.
Положите сковороду в ведро и залейте уксусом с водой
Далее возьмите большое ведро или тазик и положите туда вашу сковороду. Нужно, чтобы она полностью помещалась в ведро. Заливаем в ведро два литра уксуса и закрываем сковороду крышкой. После этого доливаем воду, чтобы сковородка полностью плавала в жидкости.
Закрываем ведро пищевой пленкой (чтобы неприятный запах уксуса не распространялся по вашей квартире) и оставляем его постоять примерно на 12-15 часов.
Чистим сковороду губкой простыми и легкими движениями
Открываем ведро и пробуем чистить сковороду губкой. Все должно хорошо очищаться. В труднодоступных местах можно пользоваться старой зубной щеткой.
Вымойте сковороду с моющим средством и высушите ее
В конце процедуры моем сковородку средством для мытья посуды и высушиваем ее. Сковорода должна стать чистой, без единого следа ржавчины.