Два возрастных рубежа могут изменить личную жизнь: когда найти любовь сложнее всего

Поиск любви в 30 и 50 лет может сопровождаться различными трудностями. Почему общественное давление, страх одиночества и жизненные перемены мешают найти партнера?

https://glavred.info/stosunky/dva-vozrastnyh-rubezha-mogut-izmenit-lichnuyu-zhizn-kogda-nayti-lyubov-slozhnee-vsego-10810997.html Ссылка скопирована

Любовный гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему сложно найти любовь в 30 лет

Что мешает строить отношения после 50

Какие страхи влияют на поиск партнера

Влюбленность не подчиняется точным правилам. Однако в жизни бывают периоды, когда поиск партнера может казаться особенно сложным. Психологи и психиатры обращают внимание на два возрастных рубежа - 30 и 50 лет. В первом случае на человека часто давят общественные ожидания и желание создать семью, а во втором поиск отношений нередко начинается после серьезных жизненных перемен.

В материале французского издания Doctissimo рассматриваются психологические трудности, с которыми люди могут сталкиваться при поиске любви. В то же время знакомства через интернет открывают реальные возможности: по данным исследования Ifop, 57% опрошенных пользователей смогли познакомиться с кем-то в реальной жизни благодаря сайтам и приложениям для знакомств.

видео дня

Видео о том, как найти настоящую любовь, можно посмотреть здесь:

Почему найти любовь в 30 лет может казаться таким сложным

В 30 лет многие люди начинают чувствовать, что отстают от жизненного сценария, которого от них ожидают окружающие и общество. Семья может интересоваться планами на свадьбу, а желание завести детей заставляет задумываться о будущем и серьёзных отношениях.

Марин Коломбель объясняет

После 30 лет можно почувствовать растущее давление со стороны семьи или желание завести ребенка, что направляет внимание на поиск партнера.

Из-за этого каждое новое знакомство иногда воспринимается как решающее. Человек может торопиться с выводами, оценивать потенциального партнера прежде всего с точки зрения совместимости для семейной жизни и переживать из-за неудачных свиданий.

Однако возможности для знакомств никуда не исчезают. По данным Ifop, 80% женщин в возрасте около 30 лет, которые пользуются сайтами и приложениями для знакомств, ходили хотя бы на одно свидание. Это свидетельствует о том, что возможности познакомиться с новыми людьми остаются, даже если поиск партнера сопровождается волнением и завышенными ожиданиями.

В 50 лет поиск любви часто означает начало новой жизни

В 50 лет люди нередко начинают искать отношения после развода, смерти партнера или отъезда детей из дома. Такие перемены могут изменить привычный образ жизни и заставить по-новому взглянуть на собственное будущее.

По словам Марин Коломбель, после 50 лет люди сталкиваются с важными жизненными переломами - разводом, потерей мужа или жены, а также тем, что дети покидают родительский дом. Страх одиночества, тревога из-за старения и сужение круга общения могут усиливать желание вновь построить отношения.

Если же разрыв произошел из-за смерти партнера, трудности связаны не только с новыми знакомствами, но и с готовностью вновь открыть свое сердце.

Марин Коломбель отмечает: "Восстановление жизни после потери многолетнего партнера требует сложной работы по преодолению горя. Чувство вины, связанное с мыслью о том, что придется "заменить" умершего мужа или жену, может мешать открываться новым отношениям".

По данным DREES, через пять лет после потери партнера новые отношения завязывают более половины овдовевших мужчин и лишь примерно каждая пятая женщина. Эти данные свидетельствуют о том, что возвращение к романтической жизни после потери близкого человека может быть длительным и сложным процессом, особенно для женщин.

Что объединяет 30- и 50-летних в поиске любви

В возрасте около 30 и 50 лет люди могут чувствовать, что не вписываются в общепринятые представления о романтических отношениях. В первом случае причиной становятся ожидания относительно создания семьи и рождения детей, во втором - убеждение, что для новой любви уже может быть слишком поздно.

Марин Коломбель также обращает внимание на влияние общественных образов. По её словам, СМИ преимущественно показывают молодых влюблённых, тогда как примеров счастливых романтических отношений после 50 лет значительно меньше. Когда в информационном пространстве почти не показывают историй любви в зрелом возрасте, человеку легче поверить, что его возможности уже ограничены.

Психиатр напоминает, что открытость к новому опыту и принятие собственной уязвимости могут помочь построить отношения в любом возрасте. В качестве примера она приводит историю Бриджит Джонс, которая учится принимать себя и не отказываться от новых возможностей.

Читайте также:

Об источнике: Doctissimo Doctissimo.fr - французский информационный портал, основанный в 2000 году. Издание специализируется на темах здоровья, психологии, отношений, семьи и образа жизни. Материалы готовят профессиональные журналисты и специалисты в области здравоохранения. По информации редакции, публикации проходят несколько этапов проверки с участием профильных экспертов, медицинского директора и главного редактора.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред