Смерть мужа стала толчком для женщины: одна запись круто изменила всю жизнь

Женщина исполняет желания умершего мужа

После внезапной смерти мужа Райана Лесли Хартер-Берг из Ванкувера создала особую семейную традицию, чтобы сохранить его память живой для своих сыновей.

Когда мальчикам было 3 и 1 год, Райан ушёл из жизни во время отпуска, оставив Лесли вдовой и матерью-одиночкой, пишет Newsweek.

Несмотря на горе, Лесли старалась поддерживать детей и постепенно нашла силы двигаться дальше. Она встретила нового мужа Сола, родила третьего сына и придумала способ ежегодно отмечать день рождения Райана — выполняя пункты из его старого "списка дел перед смертью", который она нашла в его школьном дневнике.

Каждый год семья выбирает одно задание и выполняет его вместе. Для детей это не только способ помнить отца, но и возможность ощутить его увлечения и дух приключений.

Список желаний Райана:

Составить список дел перед смертью

Снять независимый фильм

Отправиться в автомобильное путешествие

Получить средний балл 4,00

Попрыгнуть с парашютом

Создать музыкальную группу

Выступать на концерте

Жениться

Иметь детей

Прыжок со сцены

Создать веб-сайт

Банджи-джампинг

Брать уроки игры на фортепиано

Научиться ездить на одноколесном велосипеде

Жить в особняке

Играть в шахматы в парке

Прочитать всю Библию 5 раз

Заниматься серфингом

Научиться рисовать анимацию

Кататься на гидроцикле

Кататься на снегоходе

Гонки на автомобиле

Изобрести что-нибудь

Пробежать марафон

Быть шафером на свадьбе

Появиться в общественном месте в костюме пирата

Посетить художественный музей

Поездка на такси

Построить карточную башню 3 фута

Жить праведной жизнью

Научиться писать без ошибок

Иметь хороший компьютер

Иметь удобный диван

До сих пор семья успела выполнить несколько заданий: играть в шахматы, строить башню из карт и появляться в общественных местах в костюмах. "Это помогает детям видеть часть отца в себе и сохранять его память живой", — говорит Лесли.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

