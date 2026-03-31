Смерть мужа стала толчком для женщины: одна запись круто изменила всю жизнь

Алексей Тесля
31 марта 2026, 16:28
Когда мальчикам было 3 и 1 год, Райан ушёл из жизни во время отпуска, оставив Лесли вдовой и матерью-одиночкой.
Женщина исполняет желания умершего мужа / коллаж: Главред, фото: pixabay

  • Женщина создала особую семейную традицию, чтобы сохранить память о муже
  • Каждый год семья выбирает одно задание и выполняет его вместе

После внезапной смерти мужа Райана Лесли Хартер-Берг из Ванкувера создала особую семейную традицию, чтобы сохранить его память живой для своих сыновей.

Когда мальчикам было 3 и 1 год, Райан ушёл из жизни во время отпуска, оставив Лесли вдовой и матерью-одиночкой, пишет Newsweek.

Несмотря на горе, Лесли старалась поддерживать детей и постепенно нашла силы двигаться дальше. Она встретила нового мужа Сола, родила третьего сына и придумала способ ежегодно отмечать день рождения Райана — выполняя пункты из его старого "списка дел перед смертью", который она нашла в его школьном дневнике.

Каждый год семья выбирает одно задание и выполняет его вместе. Для детей это не только способ помнить отца, но и возможность ощутить его увлечения и дух приключений.

Список желаний Райана:

  • Составить список дел перед смертью
  • Снять независимый фильм
  • Отправиться в автомобильное путешествие
  • Получить средний балл 4,00
  • Попрыгнуть с парашютом
  • Создать музыкальную группу
  • Выступать на концерте
  • Жениться
  • Иметь детей
  • Прыжок со сцены
  • Создать веб-сайт
  • Банджи-джампинг
  • Брать уроки игры на фортепиано
  • Научиться ездить на одноколесном велосипеде
  • Жить в особняке
  • Играть в шахматы в парке
  • Прочитать всю Библию 5 раз
  • Заниматься серфингом
  • Научиться рисовать анимацию
  • Кататься на гидроцикле
  • Кататься на снегоходе
  • Гонки на автомобиле
  • Изобрести что-нибудь
  • Пробежать марафон
  • Быть шафером на свадьбе
  • Появиться в общественном месте в костюме пирата
  • Посетить художественный музей
  • Поездка на такси
  • Построить карточную башню 3 фута
  • Жить праведной жизнью
  • Научиться писать без ошибок
  • Иметь хороший компьютер
  • Иметь удобный диван

До сих пор семья успела выполнить несколько заданий: играть в шахматы, строить башню из карт и появляться в общественных местах в костюмах. "Это помогает детям видеть часть отца в себе и сохранять его память живой", — говорит Лесли.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

отношения новости Канады
