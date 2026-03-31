Смерть мужа стала толчком для женщины: одна запись круто изменила всю жизнь

Вы узнаете:
- Женщина создала особую семейную традицию, чтобы сохранить память о муже
- Каждый год семья выбирает одно задание и выполняет его вместе
После внезапной смерти мужа Райана Лесли Хартер-Берг из Ванкувера создала особую семейную традицию, чтобы сохранить его память живой для своих сыновей.
Когда мальчикам было 3 и 1 год, Райан ушёл из жизни во время отпуска, оставив Лесли вдовой и матерью-одиночкой, пишет Newsweek.
Несмотря на горе, Лесли старалась поддерживать детей и постепенно нашла силы двигаться дальше. Она встретила нового мужа Сола, родила третьего сына и придумала способ ежегодно отмечать день рождения Райана — выполняя пункты из его старого "списка дел перед смертью", который она нашла в его школьном дневнике.
Каждый год семья выбирает одно задание и выполняет его вместе. Для детей это не только способ помнить отца, но и возможность ощутить его увлечения и дух приключений.
Список желаний Райана:
- Составить список дел перед смертью
- Снять независимый фильм
- Отправиться в автомобильное путешествие
- Получить средний балл 4,00
- Попрыгнуть с парашютом
- Создать музыкальную группу
- Выступать на концерте
- Жениться
- Иметь детей
- Прыжок со сцены
- Создать веб-сайт
- Банджи-джампинг
- Брать уроки игры на фортепиано
- Научиться ездить на одноколесном велосипеде
- Жить в особняке
- Играть в шахматы в парке
- Прочитать всю Библию 5 раз
- Заниматься серфингом
- Научиться рисовать анимацию
- Кататься на гидроцикле
- Кататься на снегоходе
- Гонки на автомобиле
- Изобрести что-нибудь
- Пробежать марафон
- Быть шафером на свадьбе
- Появиться в общественном месте в костюме пирата
- Посетить художественный музей
- Поездка на такси
- Построить карточную башню 3 фута
- Жить праведной жизнью
- Научиться писать без ошибок
- Иметь хороший компьютер
- Иметь удобный диван
До сих пор семья успела выполнить несколько заданий: играть в шахматы, строить башню из карт и появляться в общественных местах в костюмах. "Это помогает детям видеть часть отца в себе и сохранять его память живой", — говорит Лесли.
Об источнике: Newsweek
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
