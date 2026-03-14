Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Разочаровался в жизни людей: мужчина 12 лет жил в пещере с волками

14 марта 2026, 16:17
Испанец, выросший среди волков и найденный спустя годы в горах, признался, что до сих пор чувствует себя чужим в мире людей.
Мужчина 12 лет жил в пещере с волками / Коллаж Главред, фото: facebook.com/fiveunknownfacts

Вы узнаете:

  • Как ребенок прожил 12 лет без людей
  • Чему его научили дикие животные
  • Что стало самым трудным после возвращения к людям

История Маркоса Родригеса Пантохи, которого называют "испанским Маугли", продолжает удивлять людей по всему миру. Мужчина провел 12 лет в горах, живя среди волков, и признается, что даже спустя десятилетия так и не смог полностью привыкнуть к человеческому обществу.

72-летний Родригес вспомнил, что самые счастливые годы его жизни прошли именно в горах Сьерра-Морена в Испании. Там он оказался еще ребенком после трагических событий в семье и в итоге научился выживать в дикой природе, наблюдая за животными и подражая им. Об этом пишет Mirror.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Детство среди волков

Когда Маркосу было всего три года, умерла его мать, а отец вскоре оставил его на попечение пастуха в горах. Мальчик должен был помогать ухаживать за стадом, но спустя некоторое время мужчина исчез или погиб, и семилетний ребенок остался один среди дикой природы.

Поначалу Маркос выживал как мог, пока однажды не оказался в пещере с волчатами. По его словам, именно тогда началась его необычная история.

Волчица сначала оттолкнула его от добычи, но позже, наевшись и накормив своих детенышей, бросила мальчику кусок мяса. С этого момента, как вспоминает Родригес, он стал частью волчьей стаи.

Мальчик научился распознавать съедобные ягоды и грибы, разводить огонь и ориентироваться в горах. Его домом стала пещера, где жили летучие мыши, змеи и другие животные.

Разочаровался в жизни людей

Когда Маркосу было около 19 лет, его обнаружили представители властей. Молодого человека нашли босым и полуобнаженным в горах, где он издавал звуки, напоминающие хрюканье, потому что почти разучился говорить.

Его вернули в человеческое общество, но адаптация оказалась крайне сложной. Родригес признавался, что столкнулся с насмешками, непониманием и обманом.

После 12 лет в пещере мужчина так и не смог адаптироваться к жизни людей / Фото: El Pais

По его словам, он чувствовал себя чужим среди людей и долгое время мечтал снова уйти в горы.

Жизнь сегодня

Сегодня Маркос живет в небольшом доме, который напоминает ему пещеру. Низкие потолки и простой интерьер помогают ему чувствовать себя спокойнее.

Во дворе мужчина выращивает растения и цветы, чтобы окружить себя природой. Он также утверждает, что до сих пор умеет подражать звукам животных.

Несмотря на попытки вернуться в горы, Родригес признает, что теперь все изменилось. Волки больше не принимают его как своего.

"Если я позову их, они откликнутся, но не подойдут ко мне. Теперь от меня пахнет людьми", - заключил испанец.

В видео более подробно рассказывает о жизни мужчины:

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

животные интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
16:44Украина
16:32Украина
16:28Украина
Популярное

Ещё
Последние новости

16:44

16:32

16:28

16:27

16:17

16:16

16:12

16:09

15:46

15:19

15:13

14:57

14:55

14:27

14:08

13:49

13:46

13:25

13:25

13:07

12:53

12:49

12:38

12:35

12:23

12:14

12:04

11:57

11:52

11:46

10:54

10:29

10:21

10:00

09:50

09:31

09:29

08:56

08:52

08:42

08:22

08:21

08:10

07:59

07:28

07:26

05:55

05:30

05:14

04:41

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять