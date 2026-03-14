Разочаровался в жизни людей: мужчина 12 лет жил в пещере с волками

Испанец, выросший среди волков и найденный спустя годы в горах, признался, что до сих пор чувствует себя чужим в мире людей.

Мужчина 12 лет жил в пещере с волками

История Маркоса Родригеса Пантохи, которого называют "испанским Маугли", продолжает удивлять людей по всему миру. Мужчина провел 12 лет в горах, живя среди волков, и признается, что даже спустя десятилетия так и не смог полностью привыкнуть к человеческому обществу.

72-летний Родригес вспомнил, что самые счастливые годы его жизни прошли именно в горах Сьерра-Морена в Испании. Там он оказался еще ребенком после трагических событий в семье и в итоге научился выживать в дикой природе, наблюдая за животными и подражая им. Об этом пишет Mirror.

Детство среди волков

Когда Маркосу было всего три года, умерла его мать, а отец вскоре оставил его на попечение пастуха в горах. Мальчик должен был помогать ухаживать за стадом, но спустя некоторое время мужчина исчез или погиб, и семилетний ребенок остался один среди дикой природы.

Поначалу Маркос выживал как мог, пока однажды не оказался в пещере с волчатами. По его словам, именно тогда началась его необычная история.

Волчица сначала оттолкнула его от добычи, но позже, наевшись и накормив своих детенышей, бросила мальчику кусок мяса. С этого момента, как вспоминает Родригес, он стал частью волчьей стаи.

Мальчик научился распознавать съедобные ягоды и грибы, разводить огонь и ориентироваться в горах. Его домом стала пещера, где жили летучие мыши, змеи и другие животные.

Разочаровался в жизни людей

Когда Маркосу было около 19 лет, его обнаружили представители властей. Молодого человека нашли босым и полуобнаженным в горах, где он издавал звуки, напоминающие хрюканье, потому что почти разучился говорить.

Его вернули в человеческое общество, но адаптация оказалась крайне сложной. Родригес признавался, что столкнулся с насмешками, непониманием и обманом.

После 12 лет в пещере мужчина так и не смог адаптироваться к жизни людей / Фото: El Pais

По его словам, он чувствовал себя чужим среди людей и долгое время мечтал снова уйти в горы.

Жизнь сегодня

Сегодня Маркос живет в небольшом доме, который напоминает ему пещеру. Низкие потолки и простой интерьер помогают ему чувствовать себя спокойнее.

Во дворе мужчина выращивает растения и цветы, чтобы окружить себя природой. Он также утверждает, что до сих пор умеет подражать звукам животных.

Несмотря на попытки вернуться в горы, Родригес признает, что теперь все изменилось. Волки больше не принимают его как своего.

"Если я позову их, они откликнутся, но не подойдут ко мне. Теперь от меня пахнет людьми", - заключил испанец.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

