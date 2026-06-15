Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Почему не рекомендуют использовать старые вещи для уборки? Одни говорят о плохих приметах, другие — о рисках для гигиены. Что стоит за этими предостережениями.

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Можно ли мыть пол старым полотенцем или футболкой? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему старые полотенца и футболки считаются дурной приметой

Почему врачи не рекомендуют использовать изношенные вещи для уборки

У многих из нас есть старая привычка: вместо того, чтобы покупать тряпки в магазине, мы используем для уборки старые футболки, наволочки или полотенца. Однако знатоки народных примет, астрологи и даже врачи говорят, что так делать не стоит. По поверьям, это может принести в дом болезни и неприятности. Главред расскажет об этом подробнее.

Почему старые вещи для уборки считаются дурным предзнаменованием

Согласно народным поверьям, любая одежда или полотенце, которыми человек долго пользовался, накапливают его личную энергетику. Если начать вытирать такими вещами грязь с пола, это якобы может негативно повлиять на благополучие и атмосферу в семье.

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Почему нельзя мыть пол старым полотенцем

По приметкам, если мыть пол старым полотенцем, из дома можно "вымыть" деньги и достаток. Также существует поверье, что если в доме живет незамужняя девушка, это может помешать ей найти пару и создать семью.

Почему нельзя мыть пол старой футболкой

Народные приметы предостерегают от использования для мытья пола вещей, которые человек носил на теле. Считается, что это может навлечь на владельца одежды болезни и другие неприятности.

Если очень хочется использовать старые вещи для уборки, сторонники таких верований советуют брать старые шторы или тюль. Они считаются "нейтральными", поскольку их не носят на теле.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Как избавиться от "тяжелой" энергетики в доме

Бывает так, что дома чисто, но находиться там некомфортно: стены как будто давят, а расслабиться не получается. Сторонники эзотерических практик считают, что это может свидетельствовать о накоплении негативной энергии в помещении. Для ее очищения советуют использовать обычную свечу:

Сначала сделайте уборку и хорошо проветрите комнаты.

Зажгите свечу и обойдите с ней всю квартиру, начиная от входной двери по часовой стрелке.

Каждый угол, каждое окно и дверь трижды перекрестите зажженной свечой.

В конце трижды перекрестите входную дверь, поставьте свечу в коридоре на несколько минут, а затем затушите.

Согласно поверьям, такой обряд рекомендуется проводить раз в месяц во время убывающей Луны.

Что о старых тряпках говорят врачи и ученые

Врачи и специалисты по гигиене также не советуют использовать сильно изношенные ткани для уборки, но уже по практическим причинам. В старых волокнах могут накапливаться бактерии и другие микроорганизмы. Кроме того, изношенная ткань хуже впитывает влагу и грязь, поэтому может не очищать поверхность должным образом.

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