Защитник двора или угроза: почему не стоит пилить грецкий орех во дворе

Почему грецкий орех называли деревом рода и благосостояния — о популярных приметах, связанных с его вырубкой, и возможных последствиях для дома.

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Почему нельзя рубить грецкий орех / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему грецкий орех считали символом достатка и крепкого рода

Какие народные приметы связаны с этим деревом

Почему наши предки боялись рубить орех во дворе

Грецкий орех издавна считали особым деревом. Наши предки верили, что он обладает магической силой и оберегает семью от всего злого. Со временем появилось много суеверий об этом растении. Один из самых известных гласит: если хозяин срубит орех на своем дворе, то навлечет на себя и родных большую беду. Главред расскажет подробнее о приметах, связанных с грецким орехом.

Дело в том, что орех всегда считался символом крепкого рода и богатства. Как пишет УНИАН, люди верили, что дерево своими огромными корнями собирает и хранит хорошую энергию всей семьи. Пока орех растет во дворе, он приносит в дом мир, достаток и здоровье, действуя как настоящий живой оберег.

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Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

Что будет, если срубить грецкий орех

Старики говорили, что пилить или рубить такое дерево — это большая ошибка и даже оскорбление для умерших предков.

Если уничтожить орех, приметы обещают неприятности:

Бедность и убытки: из двора исчезнет достаток, и начнутся финансовые проблемы.

Ссоры: в семье не будет согласия, начнутся постоянные конфликты и скандалы.

Болезни: защита дома исчезнет, поэтому родные могут начать часто и серьезно болеть.

Почему после вырубки ореха может пострадать дом

Если вы не верите в мистику и приметы, есть очень простое и логичное объяснение от строителей. Орех имеет огромные и крепкие корни.

Если дерево растет близко к дому и его просто спилят, корни под землей начнут гнить. Из-за этого в почве образуются пустоты. Земля начнет проседать, а вместе с ней может начать трескаться и разрушаться фундамент дома.

Видео о том, что лучше выращивать фундук или грецкий орех, можно посмотреть здесь:

Поэтому, если орех обязательно нужно убрать, недостаточно просто срезать ствол. Нужно полностью удалить пень из земли, засыпать ямы и хорошо уплотнить почву, чтобы уберечь здание от возможных повреждений.

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