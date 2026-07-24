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Какую сумку выбрать к наряду: 5 простых правил от стилиста

Кристина Трохимчук
24 июля 2026, 16:37
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Правильно подобранная сумка способна сделать образ гармоничным, сбалансированным и значительно дороже на вид.
Какую сумку выбрать к наряду
Какую сумку выбрать к образу / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, soxranish

Вы узнаете:

  • как подобрать сумку к образу по пропорциям
  • какие модные сумки 2026 года подходят к разным стилям
  • как правильно выбирать сумку для вечернего образа

Сумка давно перестала быть лишь практичным аксессуаром. Она влияет на пропорции фигуры, поддерживает стиль образа и может стать его главным акцентом. Главред поделится пятью простыми правилами, которые помогут сделать любой наряд более гармоничным.

Как подобрать сумку к объемной одежде

Одно из главных правил касается баланса пропорций. Стилист Мария Зинченко отмечает: если верхняя одежда или весь образ имеют объемный силуэт, слишком маленькая сумка просто "потеряется" на их фоне.

видео дня

"Чем объемнее одежда, тем больше должна быть сумка, иначе она будет выглядеть непропорционально и неуместно", - говорит специалист.

Объемная сумка - с чем носить
Объемная сумка - с чем носить / скриншот из видео

Какую сумку выбрать к облегающей одежде

Стройный вытянутый силуэт также требует правильного соотношения размеров аксессуаров. Слишком большая сумка может сделать образ тяжелым и нарушить его пропорции.

"Чем уже силуэт, тем компактнее должна быть сумка, потому что слишком большая будет выглядеть громоздко", – пояснила стилистка.

Какую сумку подобрать к облегающей одежде
Какую сумку подобрать к облегающей одежде / скриншот из видео

Как сочетать сумку со стилем одежды

Форма сумки должна соответствовать общему настроению образа. Лаконичные геометрические модели подчеркивают деловой стиль, тогда как мягкие формы лучше дополняют непринужденные комплекты.

"К более строгим, сдержанным образам выбирайте сумку четкой формы, так как к более непринужденным образам подходят мягкие сумки", – отметила Зинченко.

Сумки с четкой геометрией подходят к структурированным образам
Сумки с четкой геометрией подходят к структурированным образам / скриншот из видео

Как сделать сумку акцентом в образе

Если гардероб построен на базовых цветах и минималистичном дизайне, именно аксессуар может сделать его более интересным. В таком случае уместно выбирать нестандартные формы или яркие оттенки.

"Если образ минималистичный и простой, сумка может стать акцентом, поэтому добавляйте какие-то цвета и интересные формы", – советует стилистка.

Акцентная сумка в образе
Акцентная сумка в образе / скриншот из видео

Какую сумку выбрать к вечернему образу

Для праздничных нарядов лучше всего подходят компактные модели. Они не перегружают образ и выполняют скорее декоративную функцию.

"Чем наряднее образ, например вечерний, тем меньше должна быть сумка по размеру, ведь в этом случае она скорее служит украшением, чем выполняет какую-то функцию", - подытожила Мария Зинченко.

Сумка для вечернего образа
Сумка для вечернего образа / скриншот из видео

Как правильно сочетать сумку - советы стилиста:

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Об источнике: Мария Зинченко

Мария Зинченко - персональный стилист и блогер. На платформе TikTok рассказывает о модных трендах и стильных лайфхаках.

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