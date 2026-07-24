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"Непростой период": Ани Лорак пожаловалась на неуправляемую дочь

Кристина Трохимчук
24 июля 2026, 09:59
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Певица не знает, как справляться с дочерью-подростком.
Ани Лорак - дочь певицы захейтили
Ани Лорак жалуется на дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

  • Ани Лорак пожаловалась на дочь
  • Как она воспитывает Софию

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, откровенно рассказала о трудностях воспитания своей 15-летней дочери Софии. Артистка пожаловалась росСМИ, что девочка переживает активную фазу подросткового периода, а ее настроение меняется с ужасающей скоростью.

Во время международного музыкального фестиваля DREAM FEST в Баку артистка призналась, что этот этап требует от нее огромного терпения и внимания. София не хочет постоянно находиться рядом с матерью - вместо того чтобы сопровождать ее, девочка уехала на отдых.

видео дня
Ани Лорак с дочкой на российской премии
Ани Лорак с дочкой на российской премии / скрин из видео

"Доченька моя со мной в Баку не прилетела, она сейчас отдыхает. У нее продолжается непростой подростковый период, но мы работаем", - призналась Лорак.

По словам артистки, готовых рецептов и жестких инструкций для родителей подростков не существует, поэтому главный упор она делает на понимание и эмоциональную поддержку. В то же время поклонники часто замечают, что мягкость Лорак по отношению к дочери приводит к неприятным последствиям для самой певицы - появления Софии на мероприятиях становятся горячей темой для обсуждения из-за нелепых нарядов или вызывающего внешнего вида звездного ребенка. Саму же певицу это не очень беспокоит.

Как выглядит дочь Ани Лорак
Как выглядит дочь Ани Лорак / скрин из видео

"Я ее поддерживаю, дарю любовь, чтобы ей стало легче. Жестких правил или советов, как с этим поскорее справиться, нет, только любовь", - откровенно поделилась исполнительница.

Напомним, София - единственная дочь певицы, родившаяся в ее браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в январе 2019 года после почти десяти лет совместной жизни из-за измен экс-избранника.

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Ранее Главред сообщал, что Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, пояснила, почему ездит на съемки вместе с тремя детьми. Ведущая заявила, что чувствует вину перед сыновьями из-за постоянной занятости.

Также Елена Тополя откровенно заговорила о разладе в семье с Тарасом Тополей. По словам исполнительницы, она интуитивно спешила вернуться в Украину из Америки, надеясь сохранить брак, но внезапное возвращение так и не помогло предотвратить неизбежный кризис в их отношениях.

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О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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