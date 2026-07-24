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Большие и сладкие гроздья гарантировано: что нужно винограду во второй половине лета

Инна Ковенько
24 июля 2026, 09:16
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Правильно подобранные удобрения в августе способны заметно улучшить вкусовые качества винограда и ускорить его созревание.
Большие и сладкие гроздья гарантировано: что нужно винограду во второй половине лета
Как ухаживать за виноградом в августе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем подкормить виноград в августе
  • Какие удобрения лучше всего подходят для винограда в конце лета
  • Как сделать ягоды винограда более сладкими и устойчивыми к растрескиванию

Во второй половине лета ягоды винограда активно наливаются, накапливают сахар и формируют свой будущий вкус. Правильное питание в этот период не только влияет на сладость и размер гроздей, но и определяет, насколько хорошо лоза перенесет зимние морозы.

Чем подкормить виноград в августе

Главным элементом августовской подкормки является калий, пишет News You. Он отвечает за вкус, плотность и транспортабельность ягод. Чаще всего используют сульфат калия, растворенный в воде (примерно 20 г на ведро). Естественной альтернативой является древесная зола: настой из стакана золы на ведро воды обеспечивает растение калием в легкоусвояемой форме. Такая подкормка также сделает ягоды более устойчивыми к растрескиванию.

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Фосфор для быстрого созревания

Фосфор помогает ягодам быстрее созревать и способствует созреванию побегов. Чаще всего применяют суперфосфат, который из-за слабой растворимости готовят в виде вытяжки: суточную норму заливают горячей водой, настаивают и используют для полива. Сочетание фосфора с калием дает наилучший результат, поэтому виноградари часто применяют комплексные безазотные удобрения, специально разработанные для периода созревания.

Внекорневые подкормки

Опрыскивание по листьям дает быстрый эффект, ведь питательные вещества усваиваются почти мгновенно. Для этого используют слабые растворы монофосфата калия или настой золы. Обработку проводят вечером, тщательно смачивая листья. Полезно добавить микроэлементы - бор и магний. Они улучшают налив ягод, предотвращают их мелкость и растрескивание в жаркую погоду.

Что любит и чего не любит виноград
Что любит и чего не любит виноград / Инфографика: Главред

Как правильно поливать виноград

В начале созревания виноград еще нуждается во влаге, но постепенно поливы сокращают. За две-три недели до сбора урожая их прекращают совсем, чтобы избежать водянистости ягод и их растрескивания. Важна и зеленая обрезка: пасынкование, обрезка верхушек побегов и прореживание листьев вокруг гроздей. Это улучшает освещение и проветривание, ускоряя созревание.

Типичные ошибки виноградарей

Чаще всего виноградари ошибаются, внося азотные удобрения в конце лета. В результате лоза наращивает зеленую массу, но не созревает до морозов. Вредным является и чрезмерный полив в период созревания.

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Об источнике: News You

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