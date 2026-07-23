Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о "недопустимости" дальнейших поставок оружия Украине.

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Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое условие в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: МИД РФ

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Лавров выступил против дальнейшей военной помощи Украине

Россия заявила о готовности к политико-дипломатическому урегулированию войны

Москва и Вашингтон продолжат контакты на уровне внешнеполитических ведомств

В четверг, 23 июля, государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле. Одной из тем переговоров стала российско-украинская война. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Переговоры длились 35 минут и стали первой встречей Рубио и Лаврова с сентября 2025 года. Российскую делегацию также представляли заместители главы МИД РФ Андрей Руденко и Алексей Дробинин, а также постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской стороны в встрече приняли участие заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и специальный посланник президента США Серджио Гор.

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лавров проинформировал Рубио о "реальном положении дел" в российско-украинской войне. Также он в очередной раз подчеркнул "недопустимость дальнейших поставок оружия" Украине. Во время встречи с Рубио он заявил, что Москва считает неприемлемым продолжение военной поддержки Киева.

"Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже"

По итогам встречи стороны договорились продолжать контакты на уровне внешнеполитических ведомств, в частности в рамках работы международных организаций.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Главред ранее писал, что российский диктатор Владимир Путин на фоне провалов оккупационных войск на фронте вновь требует капитуляции Украины и отказывается от каких-либо территориальных уступок, которые могли бы стать частью мирного соглашения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кроме того, Владимир Зеленский заявлял, что окружение российского диктатора и военного преступника Владимира Путина посылает сигналы Украине и осознает ответственность главы Кремля за продолжение войны

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил европейские страны в попытке сорвать договоренности между Россией и США по Украине. Он также акцентировал внимание на влиянии этих действий на позицию Вашингтона и пытается объяснить их роль в процессе переговоров. Лавров утверждал, что действия ВСУ в Азовском море являются "чистым терроризмом", и напомнил об условиях, озвученных Путиным в июне 2024 года.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда может открыться окно для переговоров - комментарий политолога

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что Украина продолжает искать возможности для переговоров с страной-агрессором Россией через международные дипломатические каналы и посредников, постепенно расширяя соответствующие контакты.

В то же время, по его словам, решающее влияние на переговорные позиции Украины оказывают именно успехи Сил обороны на поле боя, поскольку они меняют баланс в отношениях с Россией.

Эксперт также отметил, что если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальным мирным переговорам, Украине, вероятно, придется ждать следующего благоприятного момента, который может наступить только после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

По мнению Чаленко, ещё одно потенциальное окно возможностей может открыться осенью, когда Дональд Трамп, вероятно, более активно включится в украинский вопрос в преддверии выборов в Конгресс США.

"Если этого не произойдет, то наступит очень сложная зима, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", - отметил Чаленко в эфире "Эспрессо".

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О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения". В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны между Россией и Украиной и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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