Почему 24 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

По народным верованиям, 24 июля не рекомендовали заниматься тяжелой физической работой, убирать дом или работать на огороде.

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Почему 24 июля нельзя тяжело работать / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Какой церковный праздник 24 июля

Что можно делать 24 июля

Что нельзя делать 24 июля

В пятницу, 24 июля, по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых страстотерпцев Бориса и Глеба - первых канонизированных святых Киевской Руси. Их жизненный путь стал примером смирения, верности христианским идеалам и отказа от насилия даже перед лицом неминуемой смерти. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 24 июля

Борис и Глеб были младшими сыновьями великого князя Владимира Великого, который крестил Киевскую Русь. Они появились на свет в конце X века и воспитывались уже в христианской традиции после Крещения Руси в 988 году.

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Борис прославился как отважный воин, отличавшийся добротой, благочестием и любовью к священному писанию. Его младший брат Глеб, по свидетельствам современников, был кротким, искренним и милосердным человеком.

После смерти князя Владимира в 1015 году между его сыновьями вспыхнула борьба за киевский престол. Стремясь устранить соперников, Святополк приказал убить Бориса и Глеба.

Возвращаясь из военного похода, Борис мог собрать войско и вступить в борьбу за власть, однако сознательно отказался от этого. Он не захотел развязывать междоусобную войну и проливать кровь своих соотечественников, приняв свою судьбу с молитвой и смирением.

В ночь на 24 июля 1015 года по новому стилю наемные убийцы напали на князя. Даже получив смертельные ранения, Борис продолжал молиться за своих врагов.

Вскоре трагическая судьба постигла и Глеба. Его обманом вызвали якобы к тяжело больному отцу. По дороге князь узнал о смерти Владимира и гибели Бориса, однако избежать расправы уже не смог. По приказу Святополка Глеб был убит собственным поваром.

Подвиг Бориса и Глеба занимает особое место в христианской традиции. В отличие от многих раннехристианских мучеников, они приняли смерть не за отказ отречься от веры, а добровольно отказались отвечать насилием на насилие.

Именно поэтому Церковь почитает Бориса и Глеба как страстотерпцев - святых, которые своим терпением и смирением последовали примеру Иисуса Христа. Их жизнь и мученическая кончина стали символом всепрощения, любви к ближнему и отказа от мести даже в самые тяжелые моменты.

Приметы 24 июля

Если с утра выпала обильная роса - день будет ясным и теплым.

Дождь 24 июля предвещает влажную погоду еще несколько дней.

Жаркий и солнечный день обещает длительное теплое лето.

Что нельзя делать 24 июля

По народным верованиям, 24 июля не рекомендовали заниматься тяжелой физической работой, убирать дом или работать на огороде. Кроме того, нежелательным считалось одалживать деньги или самому брать их взаймы, поскольку существовало поверье, что это может привести к финансовым трудностям и неурядицам в будущем.

Что можно делать 24 июля

В народной традиции 24 июля известно как день Бориса и Глеба, или Паликопны. Наши предки относились к этой дате с особой осторожностью, ведь верили, что именно в это время растет опасность гроз, молний и пожаров. Поэтому люди пытались не выходить на полевые работы, чтобы не подвергать себя и урожай на беду.

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