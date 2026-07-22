Они носят маски: какие месяцы рождения скрывают истинное лицо

Первое впечатление часто бывает обманчивым. Характер человека, определяемый по месяцу рождения, при более близком знакомстве раскрывается совсем по-другому.

https://glavred.info/life/voni-nosyat-maski-yaki-misyaci-narodzhennya-prihovuyut-spravzhnye-oblichchya-10782680.html Ссылка скопирована

Кто носит маски / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какие месяцы рождения чаще всего вводят в заблуждение

Почему первое впечатление бывает обманчивым

Какие черты скрывают эти люди

Первое впечатление далеко не всегда бывает правильным. Иногда человек на первый взгляд кажется слишком замкнутым, строгим или сложным в общении, но со временем раскрывается с совершенно другой стороны. Главред расскажет о том, какие месяцы рождения чаще всего на самом деле не такие, какими кажутся на первый взгляд.

видео дня

Астрологи издания Parade утверждают, что первое впечатление может быть обманчивым, а люди, рожденные в январе, мае, сентябре и ноябре, чаще всего сталкиваются с поверхностными оценками и стереотипами.

Январь

Людей, родившихся в январе, нередко считают холодными, отстранёнными или чрезмерно серьёзными. Однако на самом деле они просто сосредоточены на своём деле и не привыкли выставлять эмоции напоказ.

Независимо от того, является ли это решительным Козерогом или независимым Водолеем, такие люди демонстрируют своё отношение поступками, а не громкими словами. Если познакомиться с ними поближе, за внешней сдержанностью можно увидеть тонкое чувство юмора, преданность и готовность всегда прийти на помощь.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Май

Майских именинников часто считают слишком упрямыми и бескомпромиссными. Действительно, если надежный Телец или любознательные Близнецы уже приняли решение, изменить их мнение непросто.

Однако это не упрямство ради самого упрямства, а верность собственным убеждениям. Люди, рожденные в мае, отличаются терпением и надежностью. На них всегда можно рассчитывать в трудную минуту - они остаются рядом тогда, когда другие отворачиваются.

Сентябрь

Рожденных в сентябре часто воспринимают как слишком критичных или придирчивых людей. Практичные Девы и уравновешенные Весы привыкли обращать внимание на каждую мелочь, задавать уточняющие вопросы и всё тщательно проверять.

На самом деле их аналитический склад ума направлен не на осуждение других, а на желание сделать всё максимально качественно. К тому же сентябрьские именинники строже всего критикуют именно себя. В отношениях это чрезвычайно надёжные советчики, которые всегда готовы подставить плечо.

Ноябрь

Люди, рожденные в ноябре, чаще всего слышат в свой адрес слова "загадочные", "холодные" или даже "пугающие". Дело в том, что они не открываются первому встречному и тщательно охраняют личные границы.

Однако за этой неприступностью скрывается глубокая преданность. Страстные Скорпионы и смелые Стрельцы долго проверяют, можно ли доверять человеку, но если вы попадете в круг их близких, то обретете самых преданных и надежных друзей, которые останутся рядом при любых жизненных испытаниях.

Читайте также:

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в виде воскресной газетной вставки. Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды. Журнал Parade был основан в 1941 году. На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в формате электронного журнала - в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред