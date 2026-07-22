Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

Попробуйте проверить остроту своего зрения и найдите курицу среди десятков петухов за ограниченное время.

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Головоломка с курицей среди петухов / Фото: Roosty's, thesun.co.uk

Оптические головоломки - это отличный способ проверить свою внимательность, скорость мышления и способность замечать детали, которые легко ускользают из поля зрения. Такие задания не только развлекают, но и помогают тренировать концентрацию и зрительное восприятие.

На изображении собрано множество петухов, но среди них спряталась только одна курица. На первый взгляд все птицы выглядят почти одинаково, поэтому найти правильный ответ будет не так просто, пишет The Sun.

На выполнение задания отводится всего 10 секунд. За это время нужно внимательно осмотреть рисунок и определить, где именно спряталась курица.

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Чтобы немного облегчить поиски, можно воспользоваться подсказкой: в отличие от петухов, у курицы нет большого гребня на голове и характерной сережки под клювом. Именно эти особенности помогут быстрее найти правильный ответ.

Не спешите хаотично рассматривать каждую птицу. Лучше перемещайте взгляд постепенно - строка за строкой. Такой подход значительно повышает шансы заметить нужную деталь до истечения времени.

Нужно найти курицу среди петухов / Фото: Roosty's, thesun.co.uk

Если вам удалось найти курицу менее чем за 10 секунд, можно гордиться своей наблюдательностью и умением быстро анализировать визуальную информацию.

Не расстраивайтесь, если с первой попытки это не удалось. Ответ можно проверить ниже на изображении с отмеченным правильным местом, а затем попробовать свои силы в других головоломках.

Ответ на головоломку / Фото: Roosty's, thesun.co.uk

Как ранее сообщал Главред, головоломка на внимательность предлагает найти три отличия между двумя почти одинаковыми изображениями девушки в кафе. На выполнение задания дается всего 19 секунд.

Также нужно найти три отличия между двумя изображениями женщины с игрушкой. На первый взгляд картинки одинаковые, но художник спрятал несколько мелких изменений.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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