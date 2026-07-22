Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Анна Косик
22 июля 2026, 02:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мыть пол водой недостаточно, чтобы избавиться от загрязнений и пыли, которая постоянно на нём оседает.
Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи
Лайфхак по мытью пола / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что добавить в воду при мытье пола
  • Что поможет обеззаразить пол

Чистый пол делает дом более уютным и комфортным. Для эффективной уборки вовсе не обязательно покупать дорогие средства, ведь действенный раствор можно приготовить из простых ингредиентов, которые есть почти в каждом доме.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась рецептом средства, которое помогает лучше убирать пыль и грязь и оставляет приятный аромат.

видео дня

Как приготовить домашний раствор для мытья пола

Для приготовления средства понадобится ведро тёплой воды, две ложки соли, одна ложка соды и колпачок кондиционера для белья.

Как правильно мыть пол
Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Почему соль и сода помогают лучше отмыть пол

По словам блогерши, каждый из компонентов выполняет свою функцию и усиливает эффект уборки.

"Соль вытягивает пыль и грязь с поверхности, действует как легкий антисептик. Сода прекрасно дезинфицирует, кондиционер для белья придает блеск, а еще оставляет приятный аромат", - объясняет Сизова.

Смотрите видео с лайфхаком:

Больше новостей:

О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ Драпатом

От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ Драпатом

00:07Аналитика
Зеленский отправил Сырского в отставку — кто станет новым главнокомандующим ВСУ

Зеленский отправил Сырского в отставку — кто станет новым главнокомандующим ВСУ

22:11Украина
"Украина уже победила": министр обороны Италии сделал резонансное заявление

"Украина уже победила": министр обороны Италии сделал резонансное заявление

21:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Китайский гороскоп на завтра, 22 июля: Крысам - идеи, Обезьянам - сюрпризы

Китайский гороскоп на завтра, 22 июля: Крысам - идеи, Обезьянам - сюрпризы

О слове "благополучие" стоит забыть: как сказать по-украински красивее и естественнее

О слове "благополучие" стоит забыть: как сказать по-украински красивее и естественнее

Последние новости

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

03:20

Подарки судьбы и рост доходов: какой знак зодиака станет главным богачом августаВидео

02:57

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

02:34

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

02:05

Шаг к разгадке главной тайны Вселенной: сенсационное открытие "темного фотона"

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
01:06

Полотенца снова станут мягкими и свежими: раскрыт всего один простой фокусВидео

00:07

От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ ДрапатомВидео

21 июля, вторник
23:32

"Снялся - лето прожил": известный актер рассказал о своих доходах во время войны

23:17

Курникова показала старших детей от Иглесиаса

Реклама
23:10

Яичница больше не будет обычной: всего один ингредиент удивит новым вкусомВидео

22:49

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попыткиВидео

22:47

Девушку из села превратили в нереальную красотку: умопомрачительное преображение

22:43

Гороскоп для Стрельца на август 2026 года — когда настанет время больших перемен

22:29

Очень загадочные: названы месяцы рождения людей, которых сложнее всего разгадать

22:16

Огурцы по-чумацки на зиму: как простерилизовать, чтобы они остались хрустящими

22:14

РФ готовит новое наступление: майор назвал опасное направление на севере

22:11

Зеленский отправил Сырского в отставку — кто станет новым главнокомандующим ВСУ

21:36

Народные приметы 22 июля — какие удивительные знаки природы подскажут будущее

21:31

"Украина уже победила": министр обороны Италии сделал резонансное заявление

21:28

Для России "китаизация Дальнего Востока" становится проблемой - Тишкевичмнение

Реклама
21:28

ВСУ взялись за Крым по-новому: "Мадяр" объяснил, как Украина освобождает полуостров

21:16

Морковь отблагодарит рекордным урожаем: когда провести финальную подкормкуВидео

21:03

Насекомые будут обходить кухню стороной: поможет один доступный ингредиентВидео

20:22

Михаила Федорова начали готовить к президентским выборам – The Times

20:21

Какие украинские имена имеют греческие корни: они годами остаются популярными

20:03

Издевательства над бойцами ВСУ: раскрыты первые детали проверки в Скеле

19:26

Украина помешала РФ подключить ЗАЭС к своей энергосистеме – Greenpeace

19:25

"Ситуация назрела": у Зеленского сделали заявление о будущем Сырского

19:23

Будет исчезать со стола первым: интересный рецепт салата из огурцов на зимуВидео

19:18

Четыре даты рождения связывают с "душой святого": в чем их особенность

19:10

Кто закроет старые долги и начнет жизнь с чистого листа: гороскоп на август 2026Видео

19:01

Бананы останутся свежими на неделю дольше: поможет один простой трюкВидео

18:48

Как проверить полис ОСАГО в базе МТСБУ в 2026 году новости компании

18:40

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

18:36

Какие помидоры дают максимум пользы организму: ответ удивит многихВидео

18:33

Малоизвестное правило этикета: как носить солнцезащитные очки летом

18:30

Скрученные листья на томатах — тревожный сигнал: огородник рассказал, что нужно сделатьВидео

18:26

Три Спаса в 2026 году: когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый

18:23

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

18:19

Ржавчины и налета на унитазе не останется: простой трюк заменит магазинную химиюВидео

Реклама
18:09

Турецкий мачо Бурак Озчивит выгулял на пляже заплывший торс

18:06

Один знак зодиака стоит на пороге перемен: кого в августе ждет взлёт в карьере и любвиВидео

17:34

Умер украинский артист и танцор, который выступал в победоносном Евровидении

17:29

"Его любили все!": на фронте погиб известный украинский актер

17:25

Какие люди рождены под знаком денег: четыре даты, притягивающие богатство

17:24

В Азербайджане прошли тайные переговоры с россиянами по войне в Украине — СМИ

17:04

Как отмыть кухонную раковину без химии за 5 минут — универсальное средство

16:54

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине: какие города и объекты станут целью

16:52

Пассажир "Титаника" написал письмо перед катастрофой: что в нем было

16:45

Стиралка ломается быстрее из-за одного режима: специалисты назвали главную ошибку

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять