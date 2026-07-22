Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Вы узнаете:
- Что добавить в воду при мытье пола
- Что поможет обеззаразить пол
Чистый пол делает дом более уютным и комфортным. Для эффективной уборки вовсе не обязательно покупать дорогие средства, ведь действенный раствор можно приготовить из простых ингредиентов, которые есть почти в каждом доме.
Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась рецептом средства, которое помогает лучше убирать пыль и грязь и оставляет приятный аромат.
Как приготовить домашний раствор для мытья пола
Для приготовления средства понадобится ведро тёплой воды, две ложки соли, одна ложка соды и колпачок кондиционера для белья.
Почему соль и сода помогают лучше отмыть пол
По словам блогерши, каждый из компонентов выполняет свою функцию и усиливает эффект уборки.
"Соль вытягивает пыль и грязь с поверхности, действует как легкий антисептик. Сода прекрасно дезинфицирует, кондиционер для белья придает блеск, а еще оставляет приятный аромат", - объясняет Сизова.
Смотрите видео с лайфхаком:
@sizovasofiaa Лучший лайфхак для чистого пола #лайфхак#уборка#чистота♬ оригинальная аудиозапись - Сизова София
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
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