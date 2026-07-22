Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Мыть пол водой недостаточно, чтобы избавиться от загрязнений и пыли, которая постоянно на нём оседает.

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Лайфхак по мытью пола / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что добавить в воду при мытье пола

Что поможет обеззаразить пол

Чистый пол делает дом более уютным и комфортным. Для эффективной уборки вовсе не обязательно покупать дорогие средства, ведь действенный раствор можно приготовить из простых ингредиентов, которые есть почти в каждом доме.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась рецептом средства, которое помогает лучше убирать пыль и грязь и оставляет приятный аромат.

видео дня

Как приготовить домашний раствор для мытья пола

Для приготовления средства понадобится ведро тёплой воды, две ложки соли, одна ложка соды и колпачок кондиционера для белья.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Почему соль и сода помогают лучше отмыть пол

По словам блогерши, каждый из компонентов выполняет свою функцию и усиливает эффект уборки.

"Соль вытягивает пыль и грязь с поверхности, действует как легкий антисептик. Сода прекрасно дезинфицирует, кондиционер для белья придает блеск, а еще оставляет приятный аромат", - объясняет Сизова.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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