Будет исчезать со стола первым: интересный рецепт салата из огурцов на зиму

Сезон огурцов как раз в разгаре, а значит, самое время делать запасы на зиму. Если обычные маринованные огурцы уже надоели, из них можно приготовить вкусный салат.
Виктория Козина в своем видео в TikTok поделилась интересным рецептом консервированных огурцов, которые, по ее словам, получаются как в МакДоналдсе, пишет Главред.
Салат из огурцов на зиму – рецепт
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг;
- лук – 1 шт.;
- соль – 2 ст.л.
Для маринада:
- уксус – 100 мл;
- сахар – 250 г;
- горчица в зернах – 2 ст.л.;
- куркума – 1 ст.л.;
- перец горошком.
Огурцы нужно тонко нарезать кольцами, а лук – полукольцами. После этого следует добавить соль, все хорошо перемешать и оставить минимум на 2 часа. По истечении времени огурцы нужно промыть под холодной проточной водой.
Для маринада нужно смешать все ингредиенты и довести до кипения. После этого туда можно высыпать огурцы. Все нужно хорошо перемешать и варить 3–4 минуты.
Готовые огурцы следует разложить по сухим стерильным банкам, накрыть крышкой и закрутить. В конце банки нужно перевернуть и накрыть полотенцем.
Рецепт маринованных огурчиков, как в МакДоналдс - видео:
@viktoria_food0 ?Огурчики как в Макдональдсе ? Идеально подходят для бургеров, пиццы, шаурмы, хот-догов? На 1 кг огурцов ? ▫️1 крупная луковица ▫️2 ст.л. соли Маринад: ▫️100 мл уксуса ▫️250 г сахара ▫️2 ст.л. французской горчицы ▫️1 ст.л. куркумы ▫️перец горошком Хочу порекомендовать вам бумажные полотенца от бренда ZEN, я пользуюсь этими полотенцами постоянно, потому что они не распадаются при контакте с водой, а также не оставляют ворсинок на зеркалах и стекле. Купить их можно в магазине Eva, Сильпо или заказать на Розетке? #рецепт#огурцы#консервирование#закрутки#закруткиназиму#огурчики♬ оригинальный звук - Виктория Козина
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О персоне: Виктория Козина
Виктория Козина - украинская блогерша, также известная под ником viktoria_food0 в соцсетях. В своём блоге делится простыми и вкусными рецептами на каждый день. В TikTok на её страницу подписаны более 120 тысяч, а в Instagram - более 20 тысяч пользователей.
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