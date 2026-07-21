Будет исчезать со стола первым: интересный рецепт салата из огурцов на зиму

На зиму огурцы можно не только мариновать, но и приготовить из них вкусный салат.

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Консервированные огурцы на зиму / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Сезон огурцов как раз в разгаре, а значит, самое время делать запасы на зиму. Если обычные маринованные огурцы уже надоели, из них можно приготовить вкусный салат.

Виктория Козина в своем видео в TikTok поделилась интересным рецептом консервированных огурцов, которые, по ее словам, получаются как в МакДоналдсе, пишет Главред.

Салат из огурцов на зиму – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

огурцы – 1 кг;

лук – 1 шт.;

соль – 2 ст.л.

Для маринада:

уксус – 100 мл;

сахар – 250 г;

горчица в зернах – 2 ст.л.;

куркума – 1 ст.л.;

перец горошком.

Огурцы нужно тонко нарезать кольцами, а лук – полукольцами. После этого следует добавить соль, все хорошо перемешать и оставить минимум на 2 часа. По истечении времени огурцы нужно промыть под холодной проточной водой.

Для маринада нужно смешать все ингредиенты и довести до кипения. После этого туда можно высыпать огурцы. Все нужно хорошо перемешать и варить 3–4 минуты.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Готовые огурцы следует разложить по сухим стерильным банкам, накрыть крышкой и закрутить. В конце банки нужно перевернуть и накрыть полотенцем.

Рецепт маринованных огурчиков, как в МакДоналдс - видео:

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О персоне: Виктория Козина Виктория Козина - украинская блогерша, также известная под ником viktoria_food0 в соцсетях. В своём блоге делится простыми и вкусными рецептами на каждый день. В TikTok на её страницу подписаны более 120 тысяч, а в Instagram - более 20 тысяч пользователей.

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