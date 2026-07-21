Звезда первой величины готовится вернуться на шоу Victoria’s Secret

Популярная модель вернется на самое популярное шоу нижнего белья.

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Легендарное шоу поделилось новостями / Коллаж Главред, фото Instagram/victoriassecret

Кратко:

Какой анонс сделали в компании

Кто вернется на шоу

Модный показ Victoria’s Secret порадовал своих поклонников неожиданными новостями.

Как объявила компания по производству нижнего белья 16 июля, грандиозное шоу с крыльями официально вернется в 2026 году - и пройдет в Лос-Анджелесе, а не в Нью-Йорке.

видео дня

"В этом году мы отправляемся в колыбель гламура, славы и икон… Лос-Анджелес, Калифорния. В конце концов, это Город Ангелов", - поделилась Victoria’s Secret в Instagram.

Популярная модель Джиджи Хадид вернется в шоу / Фото Instagram/gigihadid

Бренд также представил первую подтвержденную участницу шоу: Джиджи Хадид.

"Садитесь, Ангелы, мы едем в Лос-Анджелес!" - пошутила супермодель в видео, поделившись "знаковой" новостью.

31-летняя Хадид дебютировала на модном показе Victoria’s Secret в 2015 году, продемонстрировав как соблазнительный наряд в стиле пожарного, так и великолепный зеленый образ, вдохновленный бабочками.

Популярная модель Джиджи Хадид вернется в шоу / Фото Instagram/gigihadid

"Думаю, я проходила кастинг два или три раза, прежде чем меня пригласили, так что можете себе представить, что я чувствовала, когда получила свой первый шанс", - написала она в Instagram в прошлом году, вспоминая тот важный момент.

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О персоне: Джиджи Хадид Джелена Нура "Джиджи" Хадид - американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Названа Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года. Джиджи участвовала в показах таких марок, как Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Max Mara, Roberto Cavalli, Moschino, Missoni, Alberta Ferretti, Versace, Fendi, Oscar de la Renta, Anna Sui, Balmain, Miu Miu, Giambattista Valli, Tom Ford, Puma, Tommy Hilfiger, Burberry. Также принимала участие в показах Victoria's Secret в 2015, 2016, 2018 и 2024 годах, сообщает Википедия.

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