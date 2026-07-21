Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Вы узнаете:
- Какой курс доллара установил НБУ на 22 июля
- Как изменился курс евро и польского злотого
- Ожидаются ли существенные изменения курса валют
В среду, 22 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар США, евро и польский злотый продемонстрировали незначительный рост по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс доллара
Официальный курс доллара США на 22 июля составляет 44,75 грн/долл. По сравнению с предыдущим показателем в 44,70 грн/долл. американская валюта выросла примерно на пять копеек.
Курс евро
Европейская валюта также продемонстрировала небольшой рост. Курс евро установлен на уровне 51,10 грн/евро. Накануне он составлял 51,09 грн/евро, поэтому валюта прибавила около одной копейки.
В то же время на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,74/44,77 грн/долл., а к евро - 51,09/51,11 грн/евро.
Курс злотого
Польский злотый 22 июля будет стоить 11,80 грн/злотый. Днем ранее его курс составлял 11,80 грн/злотый, однако в точных значениях валюта подорожала примерно на 0,2 копейки.
Каким будет курс доллара и евро 20–26 июля - прогноз эксперта
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии Главреду рассказал, что валютный рынок Украины в последнюю декаду июля, вероятно, останется стабильным. Резких скачков курса доллара и евро в ближайшую неделю не прогнозируется.
По его прогнозу, доллар в период с 20 по 26 июля будет находиться в диапазоне 44,5–45 грн, а евро - 50,5–52,5 грн. В то же время курс европейской валюты будет зависеть не только от украинских факторов, но и от ситуации на мировых рынках.
"Пока пара евро/доллар будет держаться вблизи 1,14–1,16, существенных оснований для резкого пересмотра курса евро в Украине также не будет", - отметил Лесовой.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, во вторник, 21 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый немного подорожали по отношению к гривне.
Также эксперты прогнозируют, что во второй половине 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться нестабильным. По словам вице-президента Ассоциации украинских банков Сергея Мамедова, колебания курса будут ожидаемыми, а доллар может вырасти до 46,5 грн.
В то же время экономист Сергей Фурса отметил, что в условиях полномасштабной войны говорить о полностью рыночном курсе валюты некорректно, ведь значительное влияние на него оказывают решения и регулирование Национального банка Украины.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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