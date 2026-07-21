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Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Руслана Заклинская
21 июля 2026, 16:05
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Гривня ослабла по отношению к основным иностранным валютам.
Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля
Курс валют в Украине на 22 июля / / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой курс доллара установил НБУ на 22 июля
  • Как изменился курс евро и польского злотого
  • Ожидаются ли существенные изменения курса валют

В среду, 22 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар США, евро и польский злотый продемонстрировали незначительный рост по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 22 июля составляет 44,75 грн/долл. По сравнению с предыдущим показателем в 44,70 грн/долл. американская валюта выросла примерно на пять копеек.

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Курс евро

Европейская валюта также продемонстрировала небольшой рост. Курс евро установлен на уровне 51,10 грн/евро. Накануне он составлял 51,09 грн/евро, поэтому валюта прибавила около одной копейки.

В то же время на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,74/44,77 грн/долл., а к евро - 51,09/51,11 грн/евро.

Курс злотого

Польский злотый 22 июля будет стоить 11,80 грн/злотый. Днем ранее его курс составлял 11,80 грн/злотый, однако в точных значениях валюта подорожала примерно на 0,2 копейки.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара и евро 20–26 июля - прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии Главреду рассказал, что валютный рынок Украины в последнюю декаду июля, вероятно, останется стабильным. Резких скачков курса доллара и евро в ближайшую неделю не прогнозируется.

По его прогнозу, доллар в период с 20 по 26 июля будет находиться в диапазоне 44,5–45 грн, а евро - 50,5–52,5 грн. В то же время курс европейской валюты будет зависеть не только от украинских факторов, но и от ситуации на мировых рынках.

"Пока пара евро/доллар будет держаться вблизи 1,14–1,16, существенных оснований для резкого пересмотра курса евро в Украине также не будет", - отметил Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, во вторник, 21 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый немного подорожали по отношению к гривне.

Также эксперты прогнозируют, что во второй половине 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться нестабильным. По словам вице-президента Ассоциации украинских банков Сергея Мамедова, колебания курса будут ожидаемыми, а доллар может вырасти до 46,5 грн.

В то же время экономист Сергей Фурса отметил, что в условиях полномасштабной войны говорить о полностью рыночном курсе валюты некорректно, ведь значительное влияние на него оказывают решения и регулирование Национального банка Украины.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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