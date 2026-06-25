Доллар на пороге нового рекорда: когда курс резко полетит вверх

Банкир отмечает, что важную роль будет играть режим "управляемой гибкости".

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Каким будет курс доллара до конца года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

Курс доллара во втором полугодии может вырасти до 46,5 грн

Резкое и неуправляемое ослабление гривни маловероятно

Курсовая стабильность остается ключевым фактором для экономики

В течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом в комментарии Главреду сказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.

По его словам, главным инструментом сохранения прогнозируемой курсовой динамики останется режим "управляемой гибкости".

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"Для банковского сектора курсовая стабильность имеет фундаментальное значение. Она влияет на ожидания вкладчиков, решения заемщиков, стоимость импортного оборудования, инвестиционную активность бизнеса и общее доверие к гривневим инструментам. Режим "управляемой гибкости" уже доказал, что позволяет рынку адаптироваться к сложным условиям без резких валютных потрясений", — подчеркнул банкир.

В то же время, по его мнению, основными рисками для валютного курса во втором полугодии являются возможное обострение ситуации с безопасностью, новые атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру, потенциальное ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, рост спроса на валюту со стороны импортеров и инфляционное давление.

Он добавил, что базовый сценарий предполагает достаточные объемы международной поддержки, контролируемую инфляцию, сохранение активной роли Национального банка и отсутствие новых чрезвычайных внешних шоков.

Мамедов считает, что во втором полугодии 2026 года курс доллара может находиться в коридоре 45,5–46,5 грн/долл., а курс евро — в пределах 52,5–53,5 грн/евро.

"Ожидается, что в течение второго полугодия курсовые колебания будут вполне предсказуемыми, ведь страна живет в условиях войны, значительных бюджетных потребностей и высокой зависимости от внешней поддержки. Но, по прогнозам, речь будет идти именно о контролируемых и умеренных изменениях. В этой ситуации резкое или неконтролируемое ослабление гривни маловероятно", — подытожил банкир.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Когда доллар может преодолеть отметку в 50 гривен

Финансист и экономист Сергей Фурса заявлял, что в 2027 или 2028 году курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни.

По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

"Нужно постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", — убежден он.

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, на среду, 24 июня, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,88 грн/долл., а евро — на уровне 51,10 грн/евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку 45,2 гривен. Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что официальный курс доллара в июле достигнет отметки 45,5–45,6 грн/доллар и остановится.

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О персоне: Сергей Мамедов Сергей Мамедов — украинский банкир, финансист, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банк". Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе Украины. Специализируется на вопросах развития финансового рынка, банковского регулирования, кредитования и макроэкономических процессов. Участвует в формировании позиции банковского сообщества по ключевым экономическим решениям, в частности в сфере валютной политики и стабильности финансовой системы. Регулярно выступает в СМИ в качестве эксперта по вопросам банковской деятельности, валютного рынка и экономической ситуации в Украине.

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