"Банк просто молчит": клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку платежей

Ключевые факты:
- Заблокированный платеж привел к жалобе на банк
- Клиент заявил о нарушении сроков рассмотрения заявки
Клиент ПриватБанка заявил о проблемах с работой службы поддержки и обвинил банк в нарушении обещанных сроков рассмотрения обращения.
На портале Минфин он рассказал, что после блокировки обычного платежа в Приват24 он не только не получил помощи, но и остался без ответа на официальную жалобу.
По словам клиента, в начале недели он пытался провести стандартную операцию через приложение Приват24, однако транзакция была заблокирована системой безопасности.
Чтобы подтвердить платеж, мужчина обратился в службу поддержки банка, рассчитывая пройти стандартную процедуру верификации. Однако, как утверждает клиент, вместо помощи столкнулся с непрофессиональным поведением сотрудника.
"Вместо помощи и стандартной верификации оператор чата/горячей линии вел себя абсолютно некомпетентно, задавал некорректные вопросы и в результате просто заблокировал проведение транзакции, не решив проблему", — рассказал он.
После этого клиент подал официальную жалобу на действия сотрудника. Банк зарегистрировал обращение под номером 16027373.
По словам пользователя, представители ПриватБанка пообещали предоставить ответ в течение одного-двух рабочих дней.
Однако, как утверждает мужчина, к 10 июня обещанные сроки уже истекли, а никакой информации по рассмотрению обращения он так и не получил.
"На сегодняшний день все регламентные сроки ответа полностью истекли. Банк просто молчит, никакого решения или извинений я не получил", — отметил клиент.
В своем обращении мужчина потребовал от руководства банка проверить записи общения с сотрудником службы поддержки, дать оценку его действиям и предоставить официальный ответ по зарегистрированной заявке.
"Требую от руководства ПриватБанка проверить логи диалога с оператором и наказать сотрудника за некомпетентность", — подчеркнул пользователь.
На момент публикации официального комментария ПриватБанка по данной ситуации не поступало.
Также ранее сообщалось, что в ПриватБанке клиенты теряли возможность управления своими счетами из-за блокировок и технических сбоев, что вызвало волну недовольства среди пользователей. Случаи, описанные в отказе банка выдавать средства, усиливают недоверие к поддержке. Множество заявлений остаются без своевременного рассмотрения.
Как ранее сообщал Главред, недавние инциденты с клиентами свидетельствуют о системных сбоях в работе ПриватБанка, что напрямую влияет на репутацию финансового учреждения и вызывает рост жалоб пользователей в сети. Конкретные жалобы на непрофессионализм и затягивание сроков решения проблем уже получили широкий резонанс с запросами на публичный разбор ситуации.
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Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
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