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"Банк просто молчит": клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку платежей

Сергей Кущ
21 июня 2026, 13:55
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По словам клиента, в начале недели он пытался провести стандартную операцию через приложение Приват24.
Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку платежей
Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку платежей / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые факты:

  • Заблокированный платеж привел к жалобе на банк
  • Клиент заявил о нарушении сроков рассмотрения заявки

Клиент ПриватБанка заявил о проблемах с работой службы поддержки и обвинил банк в нарушении обещанных сроков рассмотрения обращения.

На портале Минфин он рассказал, что после блокировки обычного платежа в Приват24 он не только не получил помощи, но и остался без ответа на официальную жалобу.

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По словам клиента, в начале недели он пытался провести стандартную операцию через приложение Приват24, однако транзакция была заблокирована системой безопасности.

Чтобы подтвердить платеж, мужчина обратился в службу поддержки банка, рассчитывая пройти стандартную процедуру верификации. Однако, как утверждает клиент, вместо помощи столкнулся с непрофессиональным поведением сотрудника.

"Вместо помощи и стандартной верификации оператор чата/горячей линии вел себя абсолютно некомпетентно, задавал некорректные вопросы и в результате просто заблокировал проведение транзакции, не решив проблему", — рассказал он.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

После этого клиент подал официальную жалобу на действия сотрудника. Банк зарегистрировал обращение под номером 16027373.

По словам пользователя, представители ПриватБанка пообещали предоставить ответ в течение одного-двух рабочих дней.

Однако, как утверждает мужчина, к 10 июня обещанные сроки уже истекли, а никакой информации по рассмотрению обращения он так и не получил.

"На сегодняшний день все регламентные сроки ответа полностью истекли. Банк просто молчит, никакого решения или извинений я не получил", — отметил клиент.

В своем обращении мужчина потребовал от руководства банка проверить записи общения с сотрудником службы поддержки, дать оценку его действиям и предоставить официальный ответ по зарегистрированной заявке.

"Требую от руководства ПриватБанка проверить логи диалога с оператором и наказать сотрудника за некомпетентность", — подчеркнул пользователь.

На момент публикации официального комментария ПриватБанка по данной ситуации не поступало.

Также ранее сообщалось, что в ПриватБанке клиенты теряли возможность управления своими счетами из-за блокировок и технических сбоев, что вызвало волну недовольства среди пользователей. Случаи, описанные в отказе банка выдавать средства, усиливают недоверие к поддержке. Множество заявлений остаются без своевременного рассмотрения.

Как ранее сообщал Главред, недавние инциденты с клиентами свидетельствуют о системных сбоях в работе ПриватБанка, что напрямую влияет на репутацию финансового учреждения и вызывает рост жалоб пользователей в сети. Конкретные жалобы на непрофессионализм и затягивание сроков решения проблем уже получили широкий резонанс с запросами на публичный разбор ситуации.

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Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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