В ПриватБанке отказываются отдавать деньги: что происходит

Женщина рассказала, что финансовое учреждение проигнорировало требование о принудительном оспаривании платежа.

В ПриватБанке отказываются отдавать деньги

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на отказ банка оформить процедуру чарджбэка после конфликта с тренинговым центром.

На портале Минфин она рассказала, что финансовое учреждение проигнорировало требование о принудительном оспаривании платежа и вместо этого направило продавцу обычный запрос на добровольный возврат средств.

Она рассказала, что 13 апреля 2026 года оплатила картой ПриватБанка услуги тренингового центра, работающего как ФЛП. Однако, по словам женщины, программа оказалась некачественной и вызвала серьезные претензии уже после первого дня участия.

Клиентка утверждает, что покинула тренинг из-за "деструктивного и опасного психологического контента", который, по ее мнению, нарушал базовые этические нормы. После этого она потребовала вернуть деньги за неоказанную часть услуг.

По ее словам, организаторы тренинга в письменной форме отказались компенсировать стоимость оставшейся части программы.

После этого женщина обратилась в поддержку Приват24 с просьбой инициировать процедуру Chargeback по причине "Services Not Rendered" ("Услуга не предоставлена"), предусмотренную правилами международных платежных систем.

Однако, как утверждает клиентка, сотрудники банка не зарегистрировали спорную операцию и отказались оформлять чарджбэк.

"Вместо регистрации спора операторы чата проявили некомпетентность, отказались принимать заявление на чарджбек и просто отправили письмо-просьбу получателю", — заявила она.

Речь идет о письме, направленном торговой точке 25 мая 2026 года. При этом заявительница подчеркивает, что продавец уже ранее официально отказался возвращать деньги, поэтому такой шаг банка считает бессмысленным.

Клиентка также заявила, что располагает перепиской с представителями тренингового центра, аудиозаписями лекций и другими доказательствами, подтверждающими ее позицию.

"На каком основании ПриватБанк лишает меня права, гарантированного правилами Visa/Mastercard, и отказывается регистрировать принудительное оспаривание транзакции?" — возмутилась она.

В своем обращении женщина потребовала, чтобы профильное подразделение банка связалось с ней, приняло имеющиеся доказательства и зарегистрировало полноценную процедуру чарджбэка вместо направления запросов о добровольном возврате средств.

Напомним, что ситуация с отказом ПриватБанка оформлять процедуру чарджбэка получила развитие на фоне жалоб клиентов, которым накручивают кредиты без ведома; такие действия вызывают серьезное недоверие к банку и подрывают репутацию финансовых институтов в Украине. Пострадавшие обращаются за защитой своих прав. Судебных решений пока немного.

Как ранее сообщал Главред, клиенты неоднократно жаловались на неправомерное начисление процентов, в том числе по несуществующим кредитам, что вызывает вопросы к внутренним процедурам и контролю банка. Сотрудники ПриватБанка не давали качественных объяснений, что усугубляло конфликт. Важна защита прав потребителей.

Отметим, что ежемесячное списание комиссий с клиентов также неоднократно становилось предметом разбирательств, поскольку банк практикует скрытые методы списания средств. Такие случаи усиливают потребность в прозрачности банковских операций и своевременной реакции на жалобы клиентов.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

