Почему клубнику стоит замачивать в соленой воде: секрет опытных хозяек

На клубнике много грязи, которая иногда может быть незаметна.

Как мыть клубнику

Лето уже на носу, а это значит, что начинается сезон клубники. Эта ягода чрезвычайно вкусная и полезная, поэтому ее любят многие люди. Однако, прежде чем есть, ее нужно правильно помыть, потому что обычной воды недостаточно.

Почему клубнику нужно хорошо мыть

Во время выращивания на поверхности клубники скапливается грязь, мелкие насекомые и даже химикаты, если ягоды обрабатывались. Из-за этого есть ее сразу не стоит, а нужно промыть водой с добавлением специальных ингредиентов, пишет Real Simple.

Кроме того, мыть ягоды нужно непосредственно перед употреблением. Если сделать это заранее, то они начнут быстро портиться, ведь клубника имеет губчатую структуру, благодаря которой впитывает как можно больше влаги.

Как правильно мыть клубнику уксусом

Клубника — это растение, которое часто подкармливают, чтобы урожай был больше и вкуснее. Чтобы удалить все остатки удобрений, для мытья стоит использовать смесь уксуса и воды.

Возьмите большую посуду и налейте туда воду и уксус в соотношении 4:1. Поместите ягоды в смесь, но убедитесь, что они полностью погружены.

Замачивать клубнику нужно примерно 20 минут, но не дольше, так как это может привести к размягчению. В конце ягоды нужно промыть водой и промокнуть бумажными полотенцами.

Как помыть клубнику солью

Соленая вода – это эффективный способ удалить всех насекомых с клубники. Для приготовления раствора нужно взять теплую воду и растворить в ней одну столовую ложку соли.

Замачивать ягоды нужно 5 минут. После этого их нужно тщательно промыть и высушить.

Как помыть клубнику содой

Сода также отлично подходит для тщательной промывки клубники. Понадобится всего одна столовая ложка соды, которую нужно смешать с четырьмя стаканами воды.

Замачивать клубнику следует в течение 10-15 минут, периодически перемешивая руками. По истечении времени ягоды нужно промыть обычной водой и промокнуть салфетками, чтобы удалить лишнюю влагу.

Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

