Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Алексей Тесля
28 мая 2026, 22:18
В отличие от привычного уксуса, существует альтернативный метод, не уступающий ему по эффективности.
Как избавиться от муравьев / коллаж: Главред, фото: pixabay

  • Эксперты предлагают простой и натуральный способ защитить дом от муравьев
  • Лимонный сок — мощное и эффективное средство против муравьев

Даже несколько муравьев способны за короткое время превратиться в целую колонию с сотнями или тысячами особей, а борьба с ними иногда оборачивается затратным делом.

Эксперты предлагают простой и натуральный способ защитить дом, который, скорее всего, не потребует похода в магазин — ингредиент уже может быть у вас под рукой, пишет Express.

В отличие от привычного уксуса, существует альтернативный метод, не уступающий ему по эффективности.

Лимонный сок — мощное средство против муравьев. Его яркий цитрусовый запах стирает их запаховые тропы, а кислота мешает феромонам, которыми они ориентируются. Достаточно выдавить сок свежего лимона возле дверных проемов, подоконников и других мест, где появляются насекомые.

Этот натуральный способ не только помогает избавиться от муравьев, но и наполняет дом свежим ароматом. Чтобы воспользоваться этим методом:

  • Разрежьте лимон и выжмите сок в небольшую миску или на ватный диск.
  • Обработайте соком участки, через которые муравьи попадают в дом: трещины, подоконники, дверные рамы, плинтусы, пространство под мойкой.
  • Для усиления эффекта можно развести сок небольшим количеством воды и распылить вдоль их тропинок.

Такой способ борьбы с муравьями прост, недорог и безопасен для семьи.

Представлен недорогой способ борьбы с насекомыми, используя подручные средства. Автор подробно рассказывает, как самостоятельно приготовить приманку дома и какие нюансы стоит учитывать при её применении.

Материал включает информацию о подходящих ингредиентах и объясняет, как приготовить сладкую смесь, которая эффективно привлекает муравьёв. По мнению автора, метод прост в реализации, экономичен и позволяет быстро увидеть результаты.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель

