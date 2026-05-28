Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Как избавиться от муравьев

Эксперты предлагают простой и натуральный способ защитить дом от муравьев

Лимонный сок — мощное и эффективное средство против муравьев

Даже несколько муравьев способны за короткое время превратиться в целую колонию с сотнями или тысячами особей, а борьба с ними иногда оборачивается затратным делом.

Эксперты предлагают простой и натуральный способ защитить дом, который, скорее всего, не потребует похода в магазин — ингредиент уже может быть у вас под рукой, пишет Express.

В отличие от привычного уксуса, существует альтернативный метод, не уступающий ему по эффективности.

Лимонный сок — мощное средство против муравьев. Его яркий цитрусовый запах стирает их запаховые тропы, а кислота мешает феромонам, которыми они ориентируются. Достаточно выдавить сок свежего лимона возле дверных проемов, подоконников и других мест, где появляются насекомые.

Этот натуральный способ не только помогает избавиться от муравьев, но и наполняет дом свежим ароматом. Чтобы воспользоваться этим методом:

Разрежьте лимон и выжмите сок в небольшую миску или на ватный диск.

Обработайте соком участки, через которые муравьи попадают в дом: трещины, подоконники, дверные рамы, плинтусы, пространство под мойкой.

Для усиления эффекта можно развести сок небольшим количеством воды и распылить вдоль их тропинок.

Такой способ борьбы с муравьями прост, недорог и безопасен для семьи.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

