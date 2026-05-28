Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвигает идею создания украинской баллистики и антибаллистической системы.
Этот процесс идет несмотря на сопротивление со стороны отдельных государств из-за конкуренции, сказал он в эфире телемарафона.
"Я толкаю постоянно идею украинской баллистики и украинской антибаллистики. Украинскую баллистику не хочет не только Россия. Россия – по понятным причинам, но не только Россия, также – по понятным причинам. Причины – в бизнесе, в конкуренции", – подчеркнул глава государства.
Создание европейской антибаллистической системы
По его словам, Украина также продвигает создание европейской антибаллистической системы, и соответствующие договоренности уже были достигнуты со Швецией.
"Мы сегодня со Швецией договорились, что будем точно это делать. Это первый из крупных партнеров, которые нам нужны для антибаллистики", – отметил он.
Зеленский добавил, что для реализации этого нужны еще несколько партнеров, и выразил надежду, что в течение лета Украине удастся "дожать эту идею" и перейти к практической работе над противодействием баллистике.
"Я считаю, что за лето в разных форматах встреч мы дотолкаем и дожмем эту идею. И начнем работать над тем, чтобы побороть этот баллистический вызов, который очень сложный", – сказал президент.
Украине грозит дефицит ракет ПВО: что известно
Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны. Как ранее сообщала Financial Times, при сохранении текущего уровня российских атак или их усилении запасы ракет-перехватчиков будут сокращаться гораздо быстрее.
Ситуацию также усложняют поставки из США: боеприпасы, которые закупаются напрямую у производителей, поступают с задержками и зачастую не покрывают всех потребностей. Это создает дополнительную нагрузку на украинскую систему ПВО.
Украина планирует испытать новую баллистическую ракету в Крыму в конце августа — начале сентября.
чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами.
Большая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
