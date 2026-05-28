Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

Алексей Тесля
28 мая 2026, 20:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украина продвигает создание европейской антибаллистической системы, подчеркнул президент.
Россияне используют больше баллистики
Владимир Зеленский рассказал о ситуации с ПВО / коллаж: Главред, фото: ОП, US Army

Главное:

  • Зеленский продвигает идею создания украинской баллистики и антибаллистической системы
  • Совместные договоренности в этом вопросе достигнуты со Швецией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвигает идею создания украинской баллистики и антибаллистической системы.

Этот процесс идет несмотря на сопротивление со стороны отдельных государств из-за конкуренции, сказал он в эфире телемарафона.

видео дня

"Я толкаю постоянно идею украинской баллистики и украинской антибаллистики. Украинскую баллистику не хочет не только Россия. Россия – по понятным причинам, но не только Россия, также – по понятным причинам. Причины – в бизнесе, в конкуренции", – подчеркнул глава государства.

Создание европейской антибаллистической системы

По его словам, Украина также продвигает создание европейской антибаллистической системы, и соответствующие договоренности уже были достигнуты со Швецией.

"Мы сегодня со Швецией договорились, что будем точно это делать. Это первый из крупных партнеров, которые нам нужны для антибаллистики", – отметил он.

Зеленский добавил, что для реализации этого нужны еще несколько партнеров, и выразил надежду, что в течение лета Украине удастся "дожать эту идею" и перейти к практической работе над противодействием баллистике.

"Я считаю, что за лето в разных форматах встреч мы дотолкаем и дожмем эту идею. И начнем работать над тем, чтобы побороть этот баллистический вызов, который очень сложный", – сказал президент.

Баллистическая ракета FP-7
/ Инфографика: Главред

Украине грозит дефицит ракет ПВО: что известно

Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны. Как ранее сообщала Financial Times, при сохранении текущего уровня российских атак или их усилении запасы ракет-перехватчиков будут сокращаться гораздо быстрее.

Ситуацию также усложняют поставки из США: боеприпасы, которые закупаются напрямую у производителей, поступают с задержками и зачастую не покрывают всех потребностей. Это создает дополнительную нагрузку на украинскую систему ПВО.

Ранее Александр Коваленко рассказал, когда начнутся массированные удары по Москве. Украина планирует испытать новую баллистическую ракету в Крыму в конце августа — начале сентября.

Как сообщал Главред, чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами.

Напомним, ранее Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО. Большая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились.

Читайте также:

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский баллистические ракеты война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:15Война
Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:06Украина
В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

19:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

Последние новости

21:38

Украинцы создали свое "государство" у Тихого океана — как оно называется

21:05

Тарифы на газ изменятся: стало известно, сколько будут платить украинцы в июне

21:03

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздноватьВидео

20:54

Чем подкормить клубнику после цветения: секрет сладкой ягоды

20:42

Известный актер показался на фронте после громкого скандала - детали

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
20:15

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:06

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:04

Цвет, о котором молчат все модницы: дизайнер назвал главный оттенок лета-2026

19:58

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

Реклама
19:50

"Линия Суровикина" может рухнуть: Коваленко заявил о переломе в ходе войныВидео

19:43

Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьерыВидео

19:39

Никогда не подведут: три знака зодиака, которые станут надежной опорой в жизни

19:36

"Единственный выход для РФ": Коваленко раскрыл, как Путин может затянуть войнуВидео

19:21

Как за считанные секунды остановить зуд от укуса комара: действительно работающий трюк

19:10

Война не закончится с прекращением боевых действий: Коваленко объяснил главную угрозумнение

18:55

Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украинскиВидео

18:55

Не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

18:54

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

18:47

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

18:39

Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

Реклама
18:38

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц летаВидео

18:37

"Конкурс "Честь профессии" из-за действий Анны Бабинец понес непоправимый ущерб репутации", — эксперт Михаил Шнайдер

18:32

Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом домеВидео

18:31

Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

18:30

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

18:03

У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастьяВидео

17:56

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

17:55

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУВидео

17:41

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 37 с

17:12

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:00

Требовал 5 тысяч долларов: подполковника разоблачили в махинациях с ВВК

17:00

Серия Xiaomi 17T в Украине: Мастер телефото теперь в двух форматах

16:55

"Постоянно уставшая": мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по домуВидео

16:54

Супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого

16:52

Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

16:50

Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находкуФото

16:18

"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

16:09

Подросток бросил учебу и заработал миллионы на старой одежде

16:07

Доллар и евро резко пошли в пике: новый курс валют на 29 мая

Реклама
15:56

"На деньги развела": Бедняков рассказал о неприятном инциденте в Полтаве

15:42

Смерть Мэттью Перри: экс-ассистент актера получил тюремный срок

15:18

Гетманцев отдыхал на Лазурке во время войны, а в Раде "не знают", как он уехал — Бойко

15:16

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

15:15

Кому Полнолуние принесет судьбоносные финансовые перемены: гороскоп для всех знаков зодиака

15:01

Взрыв в Житомире: местные жители сообщали о подозрительном предмете на детской площадке

14:59

Контрабанда с Григоришиным и блокирование завоза "скорых", - экс-мэр Глухова Терещенко о деятельности Порошенко у власти

14:51

"У нас есть укрытие": Тополя призналась, планирует ли вывозить детей из Украины

14:42

Портативные солнечные панели открыли новые возможности для домаВидео

14:31

Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жаруВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять