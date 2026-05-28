Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украински

Вы узнаете:
- В чем ошибка буквального перевода "сделать одолжение"
- Почему слово "позичати" здесь не подходит
- Какие украинские эквиваленты есть у этого выражения
Многие украинцы, пытаясь перевести распространенное русское выражение "сделать одолжение", часто допускают грубые ошибки. Однако в украинском языке есть собственные устоявшиеся выражения. Об этом в TikTok рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.
Главред узнал, как правильно сказать на украинском "сделать одолжение" в разных ситуациях.
Почему буквальный перевод фразы является ошибкой
Попытка перевести каждое слово отдельно, где "сделать" — это "зробити", а "одолжить" — "позичати", приводит к созданию языкового искажения. В украинском языке слова "позичати" или "позика" относятся исключительно к деньгам или материальным вещам.
Как отмечает Виктория Хмельницкая, для выражения любезности или услуги в нашем языке существует собственное, абсолютно уникальное устойчивое выражение, которое звучит гораздо благороднее кальки.
Как перевести "сделать одолжение"
Вместо русского оборота эксперт советует использовать колоритные украинские эквиваленты с глаголами робити, зробити, чинити, вчинити или надати:
- Зробити ласку (або вчинити ласку).
- Зробити послугу (або надати послугу.
Как правильно сказать "сделайте одолжение" при просьбе
Если нужно вежливо обратиться к человеку с просьбой сделать что-то для вас (по-русски "сделайте одолжение"), стоит использовать такие фразы:
- Зробіть ласку!
- Будьте такі ласкаві!
Как сказать на украинском "мне не нужны ваши одолжения"
Чтобы раз и навсегда закрепить материал и очистить речь от суржика, Виктория Хмельницкая приводит несколько четких примеров правильного перевода распространенных фраз. Если хочется эмоционально отказаться от чьей-то навязчивой помощи или услужливости, в украинском языке есть несколько вариантов — от нейтральных до более резких:
- Мені не треба ваших послуг.
- Мені не потрібна ваша ласка.
- Мені не треба твоєї ласки.
Как правильно перевести фразу "просить об одолжении"
Когда вы обращаетесь к кому-то с просьбой о помощи, фразу "просить об одолжении" также следует заменить характерными украинскими выражениями:
- просити про послугу;
- просити вчинити ласку.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
