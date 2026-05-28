Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украински

Пытаясь перевести популярное русское выражение "сделать одолжение", многие украинцы неосознанно создают нелепые языковые конструкции.

Вы узнаете:

В чем ошибка буквального перевода "сделать одолжение"

Почему слово "позичати" здесь не подходит

Какие украинские эквиваленты есть у этого выражения

Многие украинцы, пытаясь перевести распространенное русское выражение "сделать одолжение", часто допускают грубые ошибки. Однако в украинском языке есть собственные устоявшиеся выражения. Об этом в TikTok рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Главред узнал, как правильно сказать на украинском "сделать одолжение" в разных ситуациях.

Почему буквальный перевод фразы является ошибкой

Попытка перевести каждое слово отдельно, где "сделать" — это "зробити", а "одолжить" — "позичати", приводит к созданию языкового искажения. В украинском языке слова "позичати" или "позика" относятся исключительно к деньгам или материальным вещам.

Как отмечает Виктория Хмельницкая, для выражения любезности или услуги в нашем языке существует собственное, абсолютно уникальное устойчивое выражение, которое звучит гораздо благороднее кальки.

Как перевести "сделать одолжение"

Вместо русского оборота эксперт советует использовать колоритные украинские эквиваленты с глаголами робити, зробити, чинити, вчинити или надати:

Зробити ласку (або вчинити ласку). Зробити послугу (або надати послугу.

Как правильно сказать "сделайте одолжение" при просьбе

Если нужно вежливо обратиться к человеку с просьбой сделать что-то для вас (по-русски "сделайте одолжение"), стоит использовать такие фразы:

Зробіть ласку! Будьте такі ласкаві!

Как сказать на украинском "мне не нужны ваши одолжения"

Чтобы раз и навсегда закрепить материал и очистить речь от суржика, Виктория Хмельницкая приводит несколько четких примеров правильного перевода распространенных фраз. Если хочется эмоционально отказаться от чьей-то навязчивой помощи или услужливости, в украинском языке есть несколько вариантов — от нейтральных до более резких:

Мені не треба ваших послуг. Мені не потрібна ваша ласка. Мені не треба твоєї ласки.

Как правильно перевести фразу "просить об одолжении"

Когда вы обращаетесь к кому-то с просьбой о помощи, фразу "просить об одолжении" также следует заменить характерными украинскими выражениями:

просити про послугу;

просити вчинити ласку.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

