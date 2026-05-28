Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

Девушка выиграла собственный остров у берегов Швеции, но вскоре узнала о важном ограничении необычного приза.

https://glavred.info/oddities/evropeyskaya-strana-neozhidanno-nachala-razdavat-ostrova-inostrancam-10768538.html Ссылка скопирована

Девушка неожиданно стала владелицей собственного острова / Коллаж Главред, фото: instagram.com/miriam__alma/

Вы узнаете:

Почему девушке нельзя остаться на острове навсегда

Что на самом деле находится на необитаемом острове

Зачем Швеция решила "раздавать" острова иностранцам

27-летняя студентка художественного факультета из Германии неожиданно стала владелицей собственного острова у берегов Швеции. Однако у необычного приза оказался важный подвох, который удивил пользователей сети.

Мириам Вискеманн получила право пользоваться необитаемым островом Марстен после победы в международном конкурсе, организованном туристической платформой Visit Sweden. Об этом пишет Express.

видео дня

Вскоре девушка официально станет единственной "хранительницей" небольшого скалистого острова, расположенного примерно в четырех милях от западного побережья Швеции.

Остров без домов и людей

Марстен - крошечный остров размером около 180 на 50 метров. Летом туда иногда приплывают каякеры и любители сапсерфинга, но большую часть года территорию занимают только бакланы и дикая природа.

Несмотря на громкие заголовки о "собственном острове", у победителей нет права постоянного владения землей. Мириам сможет пользоваться островом только в течение одного года, до июня 2027 года.

Кроме временного права на остров, победители также получают туристический ваучер на 20 тысяч шведских крон. При этом на Марстене нет ни домов, ни инфраструктуры, а сам приз не дает вида на жительство в Швеции.

Художница хочет искать вдохновение среди скал

Мириам учится в Университете искусств и дизайна имени Бурга Гибихенштайна и уже жила в Швеции около года. Девушка призналась, что планирует провести часть осени на острове, чтобы собрать идеи для своего выпускного проекта по иллюстрации.

Художница хочет искать вдохновение среди скал / Фото: instagram.com/miriam__alma/

По словам студентки, именно спокойствие шведской природы и размеренный ритм жизни вдохновляют ее больше всего.

"Главная награда - это само путешествие туда", - рассказала она.

Девушка также отметила, что хочет объехать остров на велосипеде, наблюдать за природой и использовать впечатления для творчества.

Ранее Главред писал о том, что в Италии раздают дома и деньги за переезд в горную деревню. Речь идет о поселении Санто-Стефано-ди-Сессанио, где сейчас проживает всего около 115 человек.

Также сообщалось о том, что украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной даче. На некоторых участках ночевка разрешена лишь время от времени.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред