Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Кухонные шкафы — место, где постоянно скапливается жир и грязь. И отмыть его — задача не из легких. Однако эксперты по уборке поделились лучшими средствами для мытья кухонных шкафов.
Главред узнал , что речь идет не о специальных средствах, которые стоят немало, а о дешевых аналогах, которые обычно есть дома. О них рассказало издание Real Simple.
Средство для быстрой очистки кухни
Если времени на мытье кухонных шкафов мало, руководитель отдела маркетинга и инноваций InspireClean Амина Виейра советует использовать обычное средство для мытья посуды. Оно, по ее словам, легко обезжиривает поверхности кухонных шкафов.
Натуральное средство для борьбы с жиром
Владелец Bear Brothers Cleaning Форрест Веббер советует мыть кухонные шкафы обычным уксусом. Он может быстро удалить жир и при этом не повредит поверхность кухонной мебели.
Уксус нужно смешать с водой в пропорции 1:1 и нанести на тряпку. Затем ею достаточно легко протереть шкафы.
Универсальное средство для сложных загрязнений
Средство для мытья посуды и уксус иногда могут не справиться с жирными пятнами или застарелыми загрязнениями. В таком случае генеральный директор AspenClean Алисия Соколовски советует приготовить пасту из соды и воды.
Об источнике: Real Simple
Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
