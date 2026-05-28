Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Опытные специалисты по уборке рассказали о лучших средствах для борьбы с жиром на кухне.

Лайфхаки по мытью кухонных шкафов

Чем отмыть легкие загрязнения на кухонных шкафах

Как очистить застарелый жир на кухонных шкафах

Кухонные шкафы — место, где постоянно скапливается жир и грязь. И отмыть его — задача не из легких. Однако эксперты по уборке поделились лучшими средствами для мытья кухонных шкафов.

Главред узнал , что речь идет не о специальных средствах, которые стоят немало, а о дешевых аналогах, которые обычно есть дома. О них рассказало издание Real Simple.

Средство для быстрой очистки кухни

Если времени на мытье кухонных шкафов мало, руководитель отдела маркетинга и инноваций InspireClean Амина Виейра советует использовать обычное средство для мытья посуды. Оно, по ее словам, легко обезжиривает поверхности кухонных шкафов.

Натуральное средство для борьбы с жиром

Владелец Bear Brothers Cleaning Форрест Веббер советует мыть кухонные шкафы обычным уксусом. Он может быстро удалить жир и при этом не повредит поверхность кухонной мебели.

Уксус нужно смешать с водой в пропорции 1:1 и нанести на тряпку. Затем ею достаточно легко протереть шкафы.

Универсальное средство для сложных загрязнений

Средство для мытья посуды и уксус иногда могут не справиться с жирными пятнами или застарелыми загрязнениями. В таком случае генеральный директор AspenClean Алисия Соколовски советует приготовить пасту из соды и воды.

Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

