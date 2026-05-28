Фото из разных эпох породили теории о путешествиях во времени

Видео о путешествиях во времени стало вирусным после истории о загадочной фотографии из 2030 года, найденной в египетской гробнице.

В 1925 году группа археологов якобы обнаружила запечатанную гробницу глубоко в египетской пустыне

В TikTok набирает популярность загадочная история о древней египетской гробнице, внутри которой якобы нашли фотографию из будущего. Видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, уже вызвало бурные споры в сети и породило теории о существовании путешествий во времени.

Ролик был опубликован на аккаунте realhistorymysteries в TikTok и собрало почти 1 млн просмотров. В нем рассказывается, что в 1925 году группа археологов обнаружила запечатанную гробницу глубоко в египетской пустыне. Однако находка внутри шокировала ученых, ведь среди древних артефактов якобы лежала фотография, датированная 1990 годом.

На снимке был изображен мужчина в современной одежде с фотоаппаратом в руках, стоящий возле той самой гробницы. По сюжету видео, его звали Уэйн Янсен и он был ученым, который исчез в 1990 году во время участия в секретной правительственной программе "Кронос". Утверждается, что проект якобы был посвящен исследованиям путешествий во времени.

Позже история становится еще страннее. В ролике говорится, что в 1985 году появилась еще одна фотография Уэйна, но на этот раз значительно постаревшего. Самое необычное то, что снимок якобы был датирован 2030 годом.

Авторы видео утверждают, что на обороте одной из фотографий была надпись: "Пытались остановить это, но замкнутый круг невозможно разорвать". В записной книжке Уэйна также якобы нашли запись: "Время не прямое. Это замкнутый круг. И я застрял внутри него".

История получила продолжение и в "современности". По версии автора ролика, в 2024 году новая группа исследователей вернулась к той же гробнице и обнаружила старую камеру. После проявки пленки на фотографии якобы оказались сами археологи возле гробницы, а снимок был датирован уже 2045 годом.

"Это единственное доказательство существования путешествий во времени, и это ужасно", - говорится в самом видео.

Несмотря на мистическую подачу, многие пользователи TikTok усомнились в правдивости истории. Некоторые зрители заметили явные нестыковки в датах и деталях сюжета.

"Почему в тексте говорится, что в 1925 году мужчина пропал без вести, а в 1990 году была найдена другая фотография, сделанная за десять лет до первой?", - написал один из них.

Другой комментатор усомнился в достоверности снимков из "будущего": "Зачем ему использовать старую камеру в 2030 году, когда у нас уже в 2026 году есть продвинутые мобильные телефоны с качественными камерами?"

Некоторые зрители, наоборот, предположили, что власти могут скрывать подобные находки от общества.

"Хм... Дело в том, что они действительно находили предметы, но правительства быстро их конфисковывали, и мы никогда не узнаем, что именно они обнаружили", - написал один из пользователей.

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

