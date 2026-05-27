Пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не так

Пара приобрела старый комод для реставрации, но скрытый тайник внутри заставил их забыть о первоначальных планах.

Старый комод из комиссионки скрывал тайник / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, tiktok.com/@heirloom_house

Вы узнаете:

Что скрывалось между деревянными деталями комода

Почему старые купюры заинтересовали коллекционеров

Что супруги надеялись найти после первой находки

Супружеская пара купила старый комод в комиссионном магазине, рассчитывая на обычную реставрацию мебели. Однако находка внутри превратила простую покупку в настоящий сюрприз и вызвала бурную реакцию в сети.

Пара, владеющая студией реставрации мебели, поделилась своей историей в TikTok после того, как обнаружила внутри старого комода скрытый тайник. Видео быстро привлекло внимание пользователей, а многие зрители признались, что сами мечтали бы найти нечто подобное.

Неожиданная находка

На кадрах видно, как супруги осматривают внутреннюю часть мебели с фонариком. В какой-то момент между двумя деревянными брусками они замечают аккуратно сложенный сверток.

Сначала супруги предположили, что внутри лежат обычные старые бумаги. Однако, когда женщина попыталась достать находку отверткой, стало понятно, что это были деньги.

"Ого, кажется, это 50 долларов", - удивленно сказала женщина. После этого супруги начали осторожно разворачивать пачку.

Сколько денег было внутри

Во время пересчета супруги обнаружили десять купюр по 50 долларов и одну купюру в 100 долларов. Общая сумма составила 600 долларов (примерно 26 тысяч гривен).

Общая сумма находки составила 600 долларов / Фото: tiktok.com/@heirloom_house

Но больше всего их удивили не сами деньги, а возраст купюр. Позже женщина рассказала, что большинство банкнот относятся к периоду с 1963 по 1969 год, а одна из них связана с дизайном 1950 года.

"Мы никогда раньше не находили ничего подобного", - призналась пара.

После этого супруги продолжили исследовать комод в надежде обнаружить еще какие-нибудь тайники.

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

