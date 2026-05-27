Из-за одной ошибки зарядка для телефона перестает работать: что не стоит делать

Благодаря простому лайфхаку зарядное устройство для телефона будет исправно работать и всегда компактно сложено.

https://glavred.info/lifehack/iz-za-odnoy-oshibki-zaryadka-dlya-telefona-perestaet-rabotat-chto-ne-stoit-delat-10767896.html Ссылка скопирована

Лайфхак с зарядкой для телефона / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему не стоит скручивать зарядное устройство для телефона как попало

Как удобно сложить зарядное устройство, чтобы оно долго работало

Зарядное устройство для телефона — прибор, без которого сегодня сложно представить свою жизнь. Но многим приходится часто покупать новые зарядные устройства, потому что они перестают работать.

Главред узнал, что это происходит из-за одной распространенной ошибки, которую допускают многие люди. Выяснилось, что проблема именно в способе складывания зарядки.

видео дня

Как не стоит скручивать зарядное устройство

В TikTok украинская блогерша София Сизова показала популярный, но неэффективный способ скручивания зарядки для телефона. Люди привыкли скручивать шнур через середину блока питания.

Но так уже через несколько секунд шнур развалится. Поэтому блогерша советует сделать петельку с одной стороны блока питания, обмотать вокруг нее шнур и просунуть кончик в эту петельку.

Так зарядное устройство будет держаться скрученным, и при этом шнур не будет сильно гнуться, поэтому прослужит значительно дольше.

Смотрите видео с лайфхаком:

Читайте также:

О персоне: София Сизова София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред