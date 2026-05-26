500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

Командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр" выступил с резким обращением к Лукашенко, намекнув на готовность Украины к решительным действиям в случае угроз.

Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления — "Мадяр"

Украина определила 500 целей на случай наступления

Военный обратился к самопровозглашенному лидеру

Командующий Силами беспилотных Роберт Бровди с позывным "Мадяр" обратился к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко и сообщил, что Украина уже определила 500 целей на случай наступления со стороны Беларуси. Об этом он написал в посте в Facebook.

"Мадяр" в обращении к Лукашенко заявил, что тот, кто только угрожает, не всегда способен действовать, тогда как хищная птица ведет себя иначе.

"Первые 500 целей уже на бумаге. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", — сообщил он.

Зачем Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия усиливает давление на режим Александра Лукашенко, стремясь вовлечь Беларусь в новый этап войны против Украины. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его мнению, Кремль рассматривает возможное участие белорусских военных как средство влияния на украинское командование. По словам эксперта, Москва использует саму перспективу вступления Беларуси в войну для формирования дополнительной угрозы на северном направлении.

Ступак также напомнил, что подобную тактику Россия уже применяла во время операции украинских сил в Курской области. Он подчеркнул, что такие шаги имеют четко определенную цель.

"Все это делается с целью растяжения наших ресурсов", — подчеркнул эксперт.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение частичной мобилизации в Беларуси. Глава ЦПД при СНБОУ Андрей Коваленко подчеркнул, что Украина контролирует ситуацию и не придает особого значения словам Лукашенко, которые направлены на удовлетворение интересов России.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил о реальной угрозе наступления с территории Беларуси, включая потенциальные удары по Киеву и Чернигову. Зеленский также подчеркнул необходимость усиления обороны северных направлений в ответ на возможные попытки белорусской армии присоединиться к наступательным действиям вместе с российскими войсками.

Как ранее сообщал Главред, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что полномасштабного наступления со стороны Беларуси пока не предвидится, однако возможны провокации и ограниченные разведывательно-диверсионные операции.

О персоне: кто такой "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

