Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

Юрий Берендий
26 мая 2026, 19:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр" выступил с резким обращением к Лукашенко, намекнув на готовность Украины к решительным действиям в случае угроз.
500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления
Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления — "Мадяр" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Украина определила 500 целей на случай наступления
  • Военный обратился к самопровозглашенному лидеру

Командующий Силами беспилотных Роберт Бровди с позывным "Мадяр" обратился к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко и сообщил, что Украина уже определила 500 целей на случай наступления со стороны Беларуси. Об этом он написал в посте в Facebook.

"Мадяр" в обращении к Лукашенко заявил, что тот, кто только угрожает, не всегда способен действовать, тогда как хищная птица ведет себя иначе.

видео дня

"Первые 500 целей уже на бумаге. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", — сообщил он.

Сообщение
Пост "Мадяра" / Скриншот
Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Зачем Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия усиливает давление на режим Александра Лукашенко, стремясь вовлечь Беларусь в новый этап войны против Украины. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его мнению, Кремль рассматривает возможное участие белорусских военных как средство влияния на украинское командование. По словам эксперта, Москва использует саму перспективу вступления Беларуси в войну для формирования дополнительной угрозы на северном направлении.

Ступак также напомнил, что подобную тактику Россия уже применяла во время операции украинских сил в Курской области. Он подчеркнул, что такие шаги имеют четко определенную цель.

"Все это делается с целью растяжения наших ресурсов", — подчеркнул эксперт.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение частичной мобилизации в Беларуси. Глава ЦПД при СНБОУ Андрей Коваленко подчеркнул, что Украина контролирует ситуацию и не придает особого значения словам Лукашенко, которые направлены на удовлетворение интересов России.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил о реальной угрозе наступления с территории Беларуси, включая потенциальные удары по Киеву и Чернигову. Зеленский также подчеркнул необходимость усиления обороны северных направлений в ответ на возможные попытки белорусской армии присоединиться к наступательным действиям вместе с российскими войсками.

Как ранее сообщал Главред, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что полномасштабного наступления со стороны Беларуси пока не предвидится, однако возможны провокации и ограниченные разведывательно-диверсионные операции.

Другие новости:

О персоне: кто такой "Мадяр"

Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Беларусь Александр Лукашенко новости Украины новости Беларуси
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:57Война
Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

19:45Мир
В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

19:19Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Под Белой Церковью нашли тайное метро: историки сделали неожиданное заявление

Под Белой Церковью нашли тайное метро: историки сделали неожиданное заявление

Последние новости

20:46

Вирусный лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера: действительно ли он работает

20:41

"Половина умерла уже": Киркоров пожаловался на завистливых одноклассников

20:15

Не камыш и не тростник: как на самом деле называют растение с коричневой "сосиской"

20:12

Без всякой химии: муравьи навсегда забудут дорогу к растениям

19:57

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
19:45

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

19:19

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

19:12

Гендиректор назвал привычки, которые незаметно опустошают кошелек

19:10

Очередные обстрелы Киева: Денисенко предупредил, к чему готовится Кремльмнение

Реклама
19:08

Две ложки под куст: простая подкормка, которая увеличит урожай голубики

19:01

Забытое украинское слово "стрих": что оно на самом деле означает

18:44

Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

18:34

"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планетеВидео

18:25

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

18:16

"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

18:06

Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

17:44

Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

17:39

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

17:31

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:27

Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

Реклама
17:23

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

17:12

Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:01

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

16:47

НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

16:39

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

16:29

Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажистаВидео

16:27

Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

16:21

Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

16:15

Отвалился: у Волочковой случился конфуз прямо на сценеВидео

15:57

Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

15:38

Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

15:23

Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"Видео

15:11

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

15:00

Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

14:56

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

14:56

Как отпугнуть ос от дома раз и навсегда: дешевый метод, который работает лучше химии

14:42

Гороскоп Таро на завтра 27 мая: Ракам - новости на работе, Водолею - борьба

14:40

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

14:38

Парень начал зарабатывать огромные деньги "ничего не делая"

Реклама
14:20

Можно ли убирать в праздник 27 мая: строгие приметы

14:18

Елена Зеленская "выгуляла" необычный браслет — в чем его секрет

13:56

Китай дистанцируется от РФ: Пекин отреагировал на угрозы Москвы бить по Киеву

13:38

Почему в орхидее желтеют и сохнут листья: большинство совершает ошибку при уходе

13:32

Монахи создали для особых целей: историк рассказал, что нашли в лесу под КиевомВидео

13:12

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

13:07

Вокруг Одессы возводят систему защиты от РФ: есть ли угроза наступления

13:05

Киевлянам рекомендуют временно покинуть столицу: что задумала Россия

12:54

Килограммы золота и серебра: в Украине нашли сокровище, что меняет взгляд на её историюВидео

12:38

Людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душноВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять