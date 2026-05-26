Без всякой химии: муравьи навсегда забудут дорогу к растениям

Муравьи могут наносить вред растениям из-за тли, но сильные химические средства нужны не всегда. Как корица, сода, уксус и кофе помогают отпугнуть насекомых.

https://glavred.info/sad-ogorod/niyakoji-himiji-murahi-zabudut-dorogu-do-vashih-roslin-nazavzhdi-10767983.html Ссылка скопирована

Как избавиться от муравьев в саду / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему муравьи появляются на растениях

Как корица, кофе и уксус помогают отпугнуть насекомых

Как правильно использовать соду против муравьев

Не каждый муравей в саду является вредителем. Насекомые даже приносят пользу: они рыхлят землю и очищают ее от мелкого мусора. Но если муравьи появились на молодых побегах, бутонах или листьях — это сигнал, что на растениях завелась тля. Муравьи ее "пасут", потому что питаются сладкими выделениями вредителя, и даже защищают тлю от других насекомых.

В такой ситуации не обязательно сразу прибегать к сильной химии. Часто достаточно перебить муравьям запаховые следы и сделать место для них непривлекательным. Главред расскажет о том, как бороться с муравьями в саду.

видео дня

Корица и кофе — простой способ сбить муравьев с толку

Муравьи находят дорогу с помощью запаха. Когда один муравей находит пищу, он оставляет после себя специальный пахучий след, по которому движутся другие насекомые.

Молотая корица хорошо перебивает эти запахи. Она не убивает муравьев, но заставляет их терять дорогу. Насыпьте немного корицы вдоль муравьиных тропинок, возле горшков или рядом с муравейником. После дождя процедуру придется повторить, так как влажная корица почти не пахнет.

Кофейная гуща тоже помогает отпугнуть муравьев. Ее можно рассыпать тонким слоем в местах, где часто бегают насекомые. Но оставлять кофе надолго не стоит: во влажной земле он быстро покрывается плесенью и может мешать почве "дышать". Небольшое количество кофе полезно только для некоторых растений, например черники, азалий или рододендронов.

Видео о том, как избавиться от муравьев на грядках, можно посмотреть здесь:

Уксус и лимон — муравьи исчезнут с дорожек за считанные дни

Обычный уксус хорошо устраняет запаховые следы муравьев. Но не нужно заливать им муравейник, чтобы не навредить почве.

Лучше найти место, где муравьи чаще всего ходят, смешать уксус с водой в пропорции 1:1 и опрыскать дорожку, бордюр или порог теплицы. Через несколько минут поверхность желательно протереть. Уксус уничтожает запах, по которому ориентируются насекомые.

После этого можно дополнительно использовать лимонный сок или цитрусовую кожуру. Муравьи очень не любят запах лимона из-за эфирных масел, содержащихся в кожуре.

Важно: не брызгайте уксусом или лимоном на листья и молодые побеги, особенно в жару или солнечную погоду, так как растения могут получить ожоги.

Сода против муравьев — способ, эффективность которого проверили ученые

Пищевая сода помогает бороться с муравьями не только по народным советам. Ученые из Университета Джорджии исследовали ее действие на различные виды муравьев и выяснили, что сода может серьезно вредить насекомым.

Но просто сыпать соду на грядки не стоит — это может навредить почве и растениям. Чтобы средство подействовало правильно, соду смешивают поровну с сахарной пудрой. Сладкий запах привлекает муравьев, и они сами заносят смесь в муравейник.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Zielona Interia Zielona Interia — это ведущий польский экопортал, который объединяет глобальные новости о климате и природе с практическими советами для дома. Сайт предлагает актуальную информацию об экологии, энергетике и защите животных, а также полезные лайфхаки по натуральному уходу за садом, огородом и бытом. Это один из самых популярных ресурсов Польши для тех, кто интересуется природой и экологическим образом жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред