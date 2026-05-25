Перец стоит на месте и не растет: чем подкормить кусты прямо сейчас

Из-за жары и похолодания перец может задержаться в росте — какие удобрения помогут кустам быстро восстановиться и обильно плодоносить.

Почему перец не растет

О чем вы узнаете:

Почему сладкий перец перестает расти

Как правильно подкармливать перец под корень

Что делать, если листья скручиваются

В этом году у многих огородников возникла проблема — сладкий перец остановился в росте. Причина кроется в погодных качаниях. Перец очень чувствительно реагирует на погоду: то холодно, то резкая жара, то снова прохладно. Из-за такого стресса кусты замирают. Чтобы помочь им пойти в рост и сохранить цвет, растения нужно правильно подкормить. Как именно — расскажет Главред.

На YouTube-канале "Моя Дача, Сад, Огород и Все Вокруг Них" рассказывают, что сейчас не время для сложных смесей. Растениям нужен "быстрый" азот, который подтолкнет их к росту.

Работаем чистым азотом, быстрым азотом. Наш самый быстрый азот — это аммиачная селитра. Она сразу при такой температуре начнет действовать... чтобы сдвинуть его с места, — рассказывает автор видео.

Чем полить перец, чтобы он быстро пошел в рост

Чтобы кусты начали быстро расти, используйте простые азотные удобрения. Обязательно вносите их на хорошо увлажненную почву, чтобы не сжечь корни.

Аммиачная селитра

Возьмите 1 столовую ложку (без горки) на 10 литров воды. Этого ведра хватит, чтобы полить 20 кустов перца.

Карбамид (мочевина)

Если нет селитры, используйте карбамид в такой же пропорции — 1 столовая ложка на 10 литров воды на 20 растений. В теплую погоду он работает прекрасно.

Как правильно опрыскивать перец по листьям

Поливы под корень можно чередовать с опрыскиванием. Для этого лучше всего подходит тот же карбамид (мочевина) — 20–25 граммов на ведро воды. Но здесь есть два важных правила.

Опрыскивать только поздно вечером. Если сделать это днем или утром, солнце может сжечь листья.

Не опрыскивать только что посаженный перец. Пока куст хорошо не укоренится, брызгать его по листьям нельзя, потому что корни перестанут нормально развиваться.

Когда стоит жара, чтобы ваша подкормка была эффективной и вы не обжгли растения, карбамидом обрабатываем листья поздно вечером, когда температура уже спадает. Он эффективно подействует ночью... плюс вы гарантируете, что не нанесете ожогов на листья, — советуют в видео.

К карбамиду можно добавить немного сульфата магния. Магний помогает листьям оставаться зелеными и здоровыми, а также смягчает действие азота.

Что любит и чего не любит перец

Почему у перца скручиваются листья

Если вы заметили, что листья на перце сморщились или подкрутились, растение сильно стрессует из-за погоды или ему не хватает воды.

В таком случае кустам нужна скорая помощь — аминокислоты. В магазинах продаются препараты типа Изабион или Экспресс-восстановление. Они действуют как витамины: быстро впитываются через листья и помогают растению восстановиться.

Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них" — это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

