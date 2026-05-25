"Бажаю" или "зичу" здоровья - как правильно здороваться на украинском языке

Несмотря на полную синонимичность в поздравлениях, менять местами слова "бажаю" и "зичу" в других случаях неправильно.

https://glavred.info/culture/bazhayu-ili-zichu-zdorovya-kak-pravilno-zdorovatsya-na-ukrainskom-yazyke-10767620.html Ссылка скопирована

В чём разница между "желаю" и "пожелаю" здоровья / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, magnific.com

Вы узнаете:

В чем разница между выражениями "бажаю здоровья" и "зичу здоровья"

Когда уместно использовать "зичу здоровья"

Можно ли употреблять "бажати" и "зичити" как синонимы

В украинском языке существует несколько формул пожеланий, которые часто используют в поздравлениях и повседневном общении. Среди самых распространенных — "бажаю здоров’я" и "зичу здоров’я". Оба варианта являются правильными, однако имеют разную стилистическую окраску и особенности употребления.

Главред узнал, чем "зичу здоров’я" отличается от "бажаю здоров’я".

видео дня

Что означает выражение "бажаю здоровья"

Для многих украинцев выражение "Бажаю здоровья!" прежде всего связано с военной сферой. Это официальное, уставное приветствие, которое ежедневно используют наши защитники: "Бажаю здоров'я, пане майоре!".

В то же время для гражданских людей это неотъемлемая часть традиционных пожеланий во время праздников. Фраза "бажаю здоровья" является современной литературной нормой украинского языка.

Слово "бажати", как пишет ресурс "Горох", означает стремиться к чему-то или выражать пожелание. Именно поэтому это выражение считается нейтральным и универсальным.

Когда уместно говорить "зичу здоровья"

Слово "зичити" также означает искренне желать чего-то человеку. Однако оно имеет более торжественный, поэтический и несколько архаичный оттенок.

Чаще всего "зичу" можно встретить в народных песнях, поэзии, тостах и праздничных речах. Именно поэтому выражение "зичу здоровья" звучит более эмоционально и традиционно.

Смотрите видео о том, как правильно — "бажаю здоровья" или "зичу здоровья":

Можно ли употреблять эти слова как синонимы

Как отмечает ресурс "Словопедия", в значении "выражать пожелание" эти слова являются абсолютными синонимами. Можно одинаково сказать и "Щиро бажаю вам успіху!", и "Щиро зичу вам успеху!".

Впрочем, слово "бажаю" имеет еще одно значение — "хотеть" или "стремиться". В этом значении "зичу" не используется.

Что означает выражение "Будьте здоровы"

Еще одно популярное выражение "Будьте здоровы!" (или "Будь здоров!") также является формой пожелания, но с интересной историей. Согласно Словарю украинского языка, исторически это была скорее формула прощания, чем реакция на чье-то чихание или аналог приветствия.

Со временем это выражение значительно расширило свои границы. Сегодня мы используем его и как народную, непринужденную форму пожелания всего наилучшего во время разговора, и как этикетную реплику-пожелание крепкого здоровья.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Горох Горох — это онлайн-словарь украинского языка и лингвистический справочный ресурс, который содержит толкования слов, примеры употребления, синонимические ряды, грамматические формы и данные об употреблении слов в современном и классическом украинском языке. Ресурс агрегирует информацию из различных лексикографических источников, в частности академических словарей, и представляет ее в удобном поисковом формате. Помимо толкований, пользователи могут найти примеры контекстного употребления слов, варианты перевода, а также стилистические и грамматические примечания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред