"Бажаю" или "зичу" здоровья - как правильно здороваться на украинском языке

Руслана Заклинская
25 мая 2026, 17:22
Несмотря на полную синонимичность в поздравлениях, менять местами слова "бажаю" и "зичу" в других случаях неправильно.
В чём разница между "желаю" и "пожелаю" здоровья / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, magnific.com

Вы узнаете:

  • В чем разница между выражениями "бажаю здоровья" и "зичу здоровья"
  • Когда уместно использовать "зичу здоровья"
  • Можно ли употреблять "бажати" и "зичити" как синонимы

В украинском языке существует несколько формул пожеланий, которые часто используют в поздравлениях и повседневном общении. Среди самых распространенных — "бажаю здоров’я" и "зичу здоров’я". Оба варианта являются правильными, однако имеют разную стилистическую окраску и особенности употребления.

Главред узнал, чем "зичу здоров’я" отличается от "бажаю здоров’я".

Что означает выражение "бажаю здоровья"

Для многих украинцев выражение "Бажаю здоровья!" прежде всего связано с военной сферой. Это официальное, уставное приветствие, которое ежедневно используют наши защитники: "Бажаю здоров'я, пане майоре!".

В то же время для гражданских людей это неотъемлемая часть традиционных пожеланий во время праздников. Фраза "бажаю здоровья" является современной литературной нормой украинского языка.

Слово "бажати", как пишет ресурс "Горох", означает стремиться к чему-то или выражать пожелание. Именно поэтому это выражение считается нейтральным и универсальным.

Когда уместно говорить "зичу здоровья"

Слово "зичити" также означает искренне желать чего-то человеку. Однако оно имеет более торжественный, поэтический и несколько архаичный оттенок.

Чаще всего "зичу" можно встретить в народных песнях, поэзии, тостах и праздничных речах. Именно поэтому выражение "зичу здоровья" звучит более эмоционально и традиционно.

Можно ли употреблять эти слова как синонимы

Как отмечает ресурс "Словопедия", в значении "выражать пожелание" эти слова являются абсолютными синонимами. Можно одинаково сказать и "Щиро бажаю вам успіху!", и "Щиро зичу вам успеху!".

Впрочем, слово "бажаю" имеет еще одно значение — "хотеть" или "стремиться". В этом значении "зичу" не используется.

Что означает выражение "Будьте здоровы"

Еще одно популярное выражение "Будьте здоровы!" (или "Будь здоров!") также является формой пожелания, но с интересной историей. Согласно Словарю украинского языка, исторически это была скорее формула прощания, чем реакция на чье-то чихание или аналог приветствия.

Со временем это выражение значительно расширило свои границы. Сегодня мы используем его и как народную, непринужденную форму пожелания всего наилучшего во время разговора, и как этикетную реплику-пожелание крепкого здоровья.

Об источнике: Горох

Горох — это онлайн-словарь украинского языка и лингвистический справочный ресурс, который содержит толкования слов, примеры употребления, синонимические ряды, грамматические формы и данные об употреблении слов в современном и классическом украинском языке.

Ресурс агрегирует информацию из различных лексикографических источников, в частности академических словарей, и представляет ее в удобном поисковом формате. Помимо толкований, пользователи могут найти примеры контекстного употребления слов, варианты перевода, а также стилистические и грамматические примечания.

украинский язык русский язык культура
