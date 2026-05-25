Почему кот резко начинает спать в необычных местах: ветеринар предупредила об угрозе

Ветеринар объяснила, почему кошки спят в ваннах, коробках и на шкафах, а также когда такие привычки могут сигнализировать об опасности для животного.

Почему кошка спит в необычных местах — почему кот прячется

Владельцы кошек часто замечают, что их питомцы игнорируют специальные лежанки и выбирают для сна совершенно неожиданные места — шкафы, ванны, раковины или даже пол в коридоре. Такое поведение может показаться странным, однако специалисты объясняют, что большинство этих привычек связаны с природными инстинктами животного. Эксперт по поведению животных в компании Switch4Good Мишель Бернштейн в комментарии Newsweek объяснила, что выбор места для сна часто зависит от чувства безопасности, температуры и уровня стресса.

Почему кошки любят спать на высоте

Многие кошки постоянно забираются на холодильники, книжные шкафы или подоконники. У такой привычки есть вполне логичное объяснение.

"Кошки часто ищут высокие места для сна ради безопасности, поскольку высота дает им хороший обзор окружающей среды", — пояснила эксперт.

Специалистка отмечает, что с высоты животное может контролировать ситуацию в доме и замечать любое движение. Особенно это важно, если в доме есть маленькие дети, другие животные или много шума.

Такое поведение не стоит воспринимать как признак проблем. Для кошек это естественный инстинкт самосохранения.

Почему кошки любят коробки и закрытые пространства

Картонные коробки, корзины для белья и узкие углы кажутся кошкам комфортными из-за ощущения защищенности.

"Они могут спать в закрытых или ограниченных пространствах ради безопасности, тепла или снятия стресса. Сон в закрытом или ограниченном пространстве позволяет им спрятаться от потенциальных угроз", — отметил специалист.

По словам эксперта, такие места также помогают лучше сохранять тепло тела и защищают от сквозняков.

"У кошек средняя температура тела несколько выше, поэтому закрытое пространство может удерживать тепло тела и предотвращать сквозняки. Вы можете увидеть кошку в стрессовой ситуации, например в приюте или новом доме, которая ищет такие места, поскольку давление в них кажется успокаивающим", — добавила Бернштейн.

Почему кошка спит в ванне или раковине

По ее словам, раковины, ванны и кафельный пол могут казаться неудобными для человека, но для кошек они часто являются идеальным местом для отдыха.

Такие поверхности остаются прохладными, поэтому помогают животным регулировать температуру тела в жару. Кроме того, ванны и раковины создают ощущение закрытого пространства, что также придает кошкам чувство безопасности.

Почему кошка спит у двери или в коридоре

Некоторые кошки специально укладываются посреди коридора или прямо перед дверью. Владельцам это может казаться попыткой помешать, но причина гораздо проще.

"Эти места позволяют кошкам быть в курсе того, что происходит вокруг, и следить за своим окружением", — пояснил эксперт.

Кошки часто выбирают точки, с которых можно контролировать движение в доме, не прерывая сон.

"Обычно кошки меняют места или позы для сна из-за температуры, безопасности, территориальной доминантности или комфорта", — отметила Бернштейн.

Когда необычные места для сна могут быть опасными

Специалисты предупреждают, что внезапные изменения в поведении кошки иногда могут сигнализировать о проблемах со здоровьем или сильном стрессе.

"Кошки обычно придерживаются стабильного распорядка дня, поэтому любые изменения в нем могут сигнализировать о том, что что-то не так", — подчеркнула эксперт.

Особенно стоит обратить внимание, если животное начало постоянно прятаться, избегать контакта или изолироваться от людей.

"Очень важно знать поведение своей кошки и наблюдать за тем, что для нее считается нормальным поведением", — добавила специалист.

Владельцам также советуют следить за аппетитом, уходом за шерстью и общей активностью животного. Если вместе со сменой места для сна появились другие тревожные симптомы, стоит обратиться к ветеринару.

В то же время не все изменения являются опасными. Если кошка стала чаще спать рядом с хозяином или на коленях, это может свидетельствовать о доверии и чувстве безопасности.

"Во время сна они наиболее уязвимы, поэтому кот, которому достаточно комфортно спать в необычной позе, демонстрирует признаки доверия", — подытожила Бернштейн.

Об источнике: Newsweek Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельных новостных журналов в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологиям, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

