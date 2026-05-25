Черноморский курорт ждет новый поворот: прогноз погоды в Одессе на неделю

Кратко:
- Последняя неделя мая в Одессе окажется умеренно прохладной
- С первого июня синоптическую ситуацию в городе изменят дожди
- Возвращение летнего тепла до 27 градусов ожидается с 8 июня
Погода в Одессе в последнюю неделю мая будет прохладной. С 1 июня синоптическая ситуация изменится - в город придут дожди.
К свидетельствует прогноз Мета.Погода, в первой половине недели температура воздуха днем составит +24...+25 градусов. Ночью будет прохладнее – около 14-15 градусов выше нуля. Осадки не ожидаются. Небо периодически будет покрыто облаками.
Во второй половине недели в Одессе похолодает до +18...+20 градусов днем и +10...+12 градусов ночью.
В первые дни июня на юге также будет прохладно. С 1 по 5 июня дневная температура в Одессе удержится в пределах всего +20...+21°C, а ночная будет составлять +17...+19°C.
В конце первой недели июня пройдут дожди. С 8 июня в причерноморском регионе потеплеет до +26…+27°C.
Погода на сегодня - прогноз для Одессы и области
25 мая на побережье Одесской области, в целом, безопасные погодные условия.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем кратковременный дождь.
Волнение моря – легкое. Вдоль побережья безопасные уровни моря.
Температура воздуха ночью 13-18°, днем 22-27°; температура морской воды 18-19°.
Синоптики отмечают, что погодные условия будут способствовать "низкой и повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)".
Какой будет погода в Одессе в июне 2026
Как писал Главред, в первые десять дней июня погода в Одессе будет комфортной. Днем столбики термометров будут показывать от +21°C до +26°C. Ночью — несколько прохладнее: температура опустится до +15…+19°C.
1 и 2 июня возможен небольшой дождь.
13 июня в Одессе также пройдут дожди. Гроза накроет город 26 июня.
Со второй половины месяца температура воздуха продолжит постепенно расти: в дневные часы в Одессе будет наблюдаться +23…+28°C, тогда как ночью термометр будет показывать стабильные +18…+20°C.
В последние дни июня погода в Одессе будет солнечной. Осадки не предусматриваются.
Что касается температуры воздуха, то она тоже остается стабильной — в течение дня в городе прогнозируется +25…+29°C, а в ночные часы суток — от +17°C до +22°C.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 25 мая Украину пересечет холодный атмосферный фронт. Небольшие дожди пройдут на территории западных и северных областей. Вечером дожди будут также в центральных и южных регионах.
Ночью температура воздуха опустится до 11-17 градусов тепла. Днем будет 21-25 градусов тепла. Теплее всего будет на юге — 24-28 градусов тепла.
Синоптик Иван Семилит заявил, что в Украину в ближайшие дни придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной. Ожидается снижение температуры, кратковременные дожди и грозы практически по всей стране.
Другие новости:
- Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая
- Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача
- Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред