Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Черноморский курорт ждет новый поворот: прогноз погоды в Одессе на неделю

Анна Ярославская
25 мая 2026, 12:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Свежий прогноз погоды в Одессе, возможно, изменит планы отдыхающих.
Одесса, море
Синоптики спрогнозировали похолодание в Одессе до 18 градусов / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Последняя неделя мая в Одессе окажется умеренно прохладной
  • С первого июня синоптическую ситуацию в городе изменят дожди
  • Возвращение летнего тепла до 27 градусов ожидается с 8 июня

Погода в Одессе в последнюю неделю мая будет прохладной. С 1 июня синоптическая ситуация изменится - в город придут дожди.

К свидетельствует прогноз Мета.Погода, в первой половине недели температура воздуха днем составит +24...+25 градусов. Ночью будет прохладнее – около 14-15 градусов выше нуля. Осадки не ожидаются. Небо периодически будет покрыто облаками.

видео дня

Во второй половине недели в Одессе похолодает до +18...+20 градусов днем и +10...+12 градусов ночью.

Прогноз погоды в Одессе
Прогноз погоды в Одессе / pogoda.meta.ua

В первые дни июня на юге также будет прохладно. С 1 по 5 июня дневная температура в Одессе удержится в пределах всего +20...+21°C, а ночная будет составлять +17...+19°C.

В конце первой недели июня пройдут дожди. С 8 июня в причерноморском регионе потеплеет до +26…+27°C.

Погода на сегодня - прогноз для Одессы и области

25 мая на побережье Одесской области, в целом, безопасные погодные условия.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем кратковременный дождь.

Волнение моря – легкое. Вдоль побережья безопасные уровни моря.

Температура воздуха ночью 13-18°, днем ​​22-27°; температура морской воды 18-19°.

Синоптики отмечают, что погодные условия будут способствовать "низкой и повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)".

Прогноз пожарной опасности
Прогноз пожарной опасности / t.me/HMC_Odesa

Какой будет погода в Одессе в июне 2026

Как писал Главред, в первые десять дней июня погода в Одессе будет комфортной. Днем столбики термометров будут показывать от +21°C до +26°C. Ночью — несколько прохладнее: температура опустится до +15…+19°C.

1 и 2 июня возможен небольшой дождь.

13 июня в Одессе также пройдут дожди. Гроза накроет город 26 июня.

Со второй половины месяца температура воздуха продолжит постепенно расти: в дневные часы в Одессе будет наблюдаться +23…+28°C, тогда как ночью термометр будет показывать стабильные +18…+20°C.

В последние дни июня погода в Одессе будет солнечной. Осадки не предусматриваются.

Что касается температуры воздуха, то она тоже остается стабильной — в течение дня в городе прогнозируется +25…+29°C, а в ночные часы суток — от +17°C до +22°C.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 25 мая Украину пересечет холодный атмосферный фронт. Небольшие дожди пройдут на территории западных и северных областей. Вечером дожди будут также в центральных и южных регионах.

Ночью температура воздуха опустится до 11-17 градусов тепла. Днем будет 21-25 градусов тепла. Теплее всего будет на юге — 24-28 градусов тепла.

Синоптик Иван Семилит заявил, что в Украину в ближайшие дни придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной. Ожидается снижение температуры, кратковременные дожди и грозы практически по всей стране.

Другие новости:

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Одесса погода синоптик новости Украины новости Одессы Погода в Украине погода Одесса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областей

Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областей

13:54Украина
Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

13:09Синоптик
Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

12:19Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянки

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянки

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

Последние новости

14:20

"Слилась окончательно": известный блогер озвучил причину развода Потапа и Насти

14:16

Одна ошибка и колеса можно выбрасывать: чего не стоит делать на автомойкеВидео

13:54

Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областейФото

13:40

Популярные в Украине овощи подорожали почти вдвое - на что взлетели цены

13:17

Раздался выстрел: мужчина наложил на себя руки в здании ТЦК, детали инцидента

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
13:09

Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

13:02

Знаменитая дочь путинистки Егоровой заявила о разводе: "Лучшее впереди"

12:49

Черноморский курорт ждет новый поворот: прогноз погоды в Одессе на неделю

12:38

Лунный календарь на июнь 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни

Реклама
12:19

Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

12:16

Было две ракеты: РФ могла ударить "Орешником" по собственным войскам

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

12:00

Политический шантаж или истерика: зачем Путин ударил дефицитным "Орешником" по гаражамФотоВидео

11:59

Быстрее и значительно опаснее: в ГУР показали новый реактивный дрон РФФото

11:27

Что нельзя сыпать в стиральную машину: популярное средство вредит техникеВидео

11:18

Начинается фитофтора гниют корни: что нельзя поливать холодной водой на огородеВидео

11:01

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

10:51

"Полностью устранили": Джоли нанесла сокрушительный удар по Питту

10:37

Пауки из дома исчезнут раз и навсегда: что нужно сделать уже сейчас

10:19

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам

Реклама
09:59

Галкин показал формы и удивил секретом своего преображения — детали

09:57

Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

09:42

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

09:23

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

09:10

Путин пытался скрыть унижение: в ISW объяснили массированный удар по Киеву 24 маяФото

09:05

Вселенная выбрала фаворитов: 5 знаков зодиака ждет счастье в последнюю неделю мая

08:45

Полк "Скала" провёл в Днепре торжественную присягу в честь Дня Героев

08:28

"Чистая математика": Стубб сделал интересное заявление о мирных переговорах с РФ

08:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

08:13

"Сколько Грыгорыча не корми": Климовский - о том, как Москва подставила Беларусьмнение

08:06

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:44

Взрывы в Ярославле: после налета БПЛА в РФ перекрыли трассу на Москву

06:55

Пять стран заблокировали план НАТО по предоставлению Киеву дополнительной помощи - СМИ

05:11

Не случайность: почему те самые металлические гаражи из СССР почти все были коричневые

04:56

Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убиратьсяВидео

04:53

С какого возраста ребенку можно давать смартфон: многие родители не знают

04:37

Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

04:10

Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на КиевВидео

03:01

Зачем на таблетках есть линия посередине — миф о дизайне или важная функция

02:05

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Реклама
24 мая, воскресенье
23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

23:05

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогнозмнение

22:46

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

21:44

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:07

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

20:31

Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакцияВидео

19:41

Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

19:06

Украинский эксперт по гостиничному бизнесу внедряет в США кризисные методики для Airbnb и Booking.com

19:03

Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не всеВидео

18:21

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ваннойВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять