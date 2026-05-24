Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

Дипломат назвала ночной удар по столице напоминанием о человеческой цене войны.

https://glavred.info/world/vengriya-sdelala-neozhidannoe-zayavlenie-ob-atake-rossii-na-kiev-10767425.html Ссылка скопирована

Венгрия сделала неожиданно заявление об атаке России на Киев / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые тезисы:

Венгрия осудила ночную атаку РФ на Киев

Анита Орбан поддержала народ Украины

Министр напомнила о цене войны для мирных людей

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан осудила ночную комбинированную атаку России на Киев и выразила поддержку пострадавшим и народу Украины.

Дипломат назвала ночной удар по столице напоминанием о человеческой цене войны.

видео дня

"Жестокое ночное нападение России на Киев - это еще одно ужасное напоминание о человеческой цене этой войны. Мирное население никогда не должно просыпаться от ракет, беспилотников, взрывов и страха за свою жизнь", - заявила она.

Глава венгерского МИД также осудила удар РФ на Киев.

"Разрушенные дома, разбитые семьи, убитые и раненые невинные люди - это неприемлемо. Мы решительно осуждаем нападение и поддерживаем жертв и народ Украины", - добавила министр.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Как ранее сообщал Главред, вторые сутки подряд продолжается атака на Полтавщину, где фиксируются серьезные последствия для местных служб и инфраструктуры. Городские власти требуют международной поддержки для восстановления нормальной жизни и защиты граждан. Эти события свидетельствуют о постоянных угрозах мирному населению по всей стране.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує новий удар "Орешником" по Україні, із зазначенням орієнтовних дат і можливого масштабу атаки. Українські служби посилено моніторять ситуацію і мобілізують сили для захисту територій.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред