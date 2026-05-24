Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

Ключевые тезисы:
- Венгрия осудила ночную атаку РФ на Киев
- Анита Орбан поддержала народ Украины
- Министр напомнила о цене войны для мирных людей
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан осудила ночную комбинированную атаку России на Киев и выразила поддержку пострадавшим и народу Украины.
Дипломат назвала ночной удар по столице напоминанием о человеческой цене войны.
"Жестокое ночное нападение России на Киев - это еще одно ужасное напоминание о человеческой цене этой войны. Мирное население никогда не должно просыпаться от ракет, беспилотников, взрывов и страха за свою жизнь", - заявила она.
Глава венгерского МИД также осудила удар РФ на Киев.
"Разрушенные дома, разбитые семьи, убитые и раненые невинные люди - это неприемлемо. Мы решительно осуждаем нападение и поддерживаем жертв и народ Украины", - добавила министр.
Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Как ранее сообщал Главред, вторые сутки подряд продолжается атака на Полтавщину, где фиксируются серьезные последствия для местных служб и инфраструктуры. Городские власти требуют международной поддержки для восстановления нормальной жизни и защиты граждан. Эти события свидетельствуют о постоянных угрозах мирному населению по всей стране.
Також раніше повідомлялося, що Росія готує новий удар "Орешником" по Україні, із зазначенням орієнтовних дат і можливого масштабу атаки. Українські служби посилено моніторять ситуацію і мобілізують сили для захисту територій.
