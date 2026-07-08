РФ готовит новый массированный удар баллистикой по одному из городов Украины - что известно

Мониторинговые каналы назвали регион, который может стать целью атаки.

https://glavred.info/war/rf-gotovit-novyy-massirovannyy-udar-ballistikoy-po-odnomu-iz-gorodov-ukrainy-chto-izvestno-10779086.html Ссылка скопирована

Россия готовит новый массированный удар баллистическими ракетами - какой регион станет целью / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Россия готовит новый удар баллистическими ракетами по Киеву

За неделю по Украине было запущено 164 ракеты, сбито 61%

Дронов было задействовано меньше, чем в июне

Страна-агрессор Россия этой ночью может нанести очередной массированный комбинированный удар баллистическими ракетами по Киеву и Киевской области. Об этом предупредил мониторинговый канал еРадар.

Жителей столицы и области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

видео дня

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги сегодня ночью. Враг может нанести еще один комбинированный удар с применением баллистических ракет "Искандер-М", КН-23 и "Цирконов". Для этого он проводит "разведку боем" с помощью реактивных БПЛА, которые в течение дня пытаются прорваться в столицу", - говорится в сообщении канала "еРадар".

Сколько ракет и дронов применила Россия за неделю - комментарий эксперта

Общую картину интенсивности обстрелов представил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его данным, в течение первой недели июля 2026 года российские оккупационные войска применили 1437 дронов-камикадзе Shahed-136/"Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых удалось сбить около 1303 целей - 90,6 % от общего количества. Несмотря на два массированных комбинированных налета подряд, дронов было задействовано даже меньше, чем за аналогичный период июня, а ни один из ударов по количеству не превысил 500 средств террора.

Значительно более острой оказалась ситуация с ракетным вооружением. За неделю РОВ применили 164 ракеты, из которых сбито лишь 100 - это 61%. Наибольшее количество составили крылатые ракеты Х-101 (77 единиц, сбито 73), баллистические 9М723/KN-23/5В55 (50 единиц, сбито лишь 4), а также "Калибры", Х-59/69, "Цирконы" и Х-31П.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Почему снизилась эффективность перехвата

Главная причина низкого процента сбиваемости - нехватка боекомплекта в системах, способных перехватывать баллистические ракеты. Коваленко связывает это с медленными и ограниченными поставками зенитно-ракетных комплексов Patriot от партнеров Украины.

"С учетом интенсивности применения баллистических средств поражения за первую неделю июля и при условии сохранения такой тенденции вполне возможно установление абсолютного рекорда применения этих средств", - отметил обозреватель.

По его словам, командование РОВ хорошо осведомлено об этой проблеме и сознательно наращивает как номенклатуру ракетных средств, так и непосредственно количество баллистических пусков.

"Учитывая израсходованное количество, РОВ явно использует не расчетный произведенный боекомплект, а накопленный/неиспользованный запас", - подытожил Коваленко.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил о наличии разведданных о подготовке Россией нового массированного удара. Президент обратился к международным партнерам с призывом ускорить поставки Patriot. Он подчеркнул необходимость размещения ракет для дивизионов Patriot в Украине.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что новые атаки РФ могут произойти уже в ближайшие дни при определенных условиях. Он указал, что интенсивность последующих действий зависит от времени, необходимого для восстановления ударного потенциала противника.

В свою очередь аналитик Олег Жданов оценил имеющиеся ресурсы для новых обстрелов. Эксперт привел данные о наличии до тысячи ракет по разным оценкам. Среди доступных ракет наибольшую долю составляют комплексы "Искандер".

Читайте также:

О ресурсе: ЕРадар "еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред