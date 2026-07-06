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Сотни ракет и дронов: Жданов назвал вероятные сроки нового удара РФ

Алексей Тесля
6 июля 2026, 23:16
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Р.риск повторения массированного удара в ближайшее время остается достаточно высоким, считает Олег Жданов.
Жданов, шахед
РФ может готовить новые удары / коллаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Жданова:

  • Риск повторения массированного удара остается достаточно высоким
  • У России может находиться до тысячи ракет различных типов

Военный эксперт Олег Жданов оценил возможные дальнейшие угрозы новых обстрелов РФ Киева.

В комментрии ТСН.ua он также прокомментировал наличие у страны-агрессоранее ресурсов для новых атак по Украине.

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По его словам, риск повторения массированного удара в ближайшее время остается достаточно высоким. Он отметил, что даже недавняя атака могла составлять значительную часть месячного объема производства вооружений, однако это не означает, что запасы полностью исчерпаны.

Эксперт также сослался на данные украинской разведки, согласно которым у России может находиться до тысячи ракет различных типов. Наибольшую долю среди них, по его словам, составляют ракеты комплекса "Искандер".

Жданов допустил, что новая волна массированных ударов может быть нанесена в ближайшие дни, не исключая возможности повторной атаки уже в ближайшую ночь.

"Мы знаем, что, как говорила наша разведка, у них до тысячи ракет разных типов. И наибольшее количество среди этих ракет - это именно Искандеры", - срезюмировал собеседник.

Применение баллистических ракет РФ: ключевые моменты

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал ночной удар по Киеву, заявив, что использование баллистических ракет в данном случае, по его оценке, не преследует прямых военных задач и скорее носит демонстративный характер.

Он считает, что подобные атаки ориентированы не на достижение тактического результата на поле боя, а на формирование информационного и психологического эффекта. По словам Коваленко, российские власти таким образом стремятся показать силу внутри страны, переключая внимание населения с внутренних трудностей, включая сообщения о перебоях с топливом и очередях на заправках.

Также он отметил, что удары по жилым районам могут использоваться как элемент информационного давления и пропаганды, призванный отвлечь общество от накопившихся внутренних проблем.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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Олег Жданов ракетный удар
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