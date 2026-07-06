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"Кому нужна жена": Ирина Билык неожиданно обратилась к ухажерам

Кристина Трохимчук
6 июля 2026, 17:45
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Певица с юмором обратилась к потенциальным женихам и рассекретила свое необычное хобби.
Ирина Билык рассказала о хобби
Ирина Билык рассказала о хобби / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Вы узнаете:

  • Ирина Билык обратилась к потенциальным женихам
  • Чем увлекается Ирина Билык

Известная украинская певица Ирина Билык удивила поклонников неожиданным признанием о своей личной жизни. Звезда, которая умеет заинтриговать публику, записала шутливое видео для Instagram.

На кадрах исполнительница предстала в ярко-розовом стильном образе и модных очках, держа в руках удочку. Билык похвасталась свежим уловом и с присущим ей чувством юмора объявила о поиске мужа, готового мириться с ее специфическим графиком и увлечениями.

видео дня
Ирина Билык на рыбалке
Ирина Билык на рыбалке / скрин из видео

"Парни, кому нужна жена, которая будет идти на рыбалку утром, а приходить в двенадцать ночи с уловом? Так что все звоните, кому нужна такая, это я", - с улыбкой обратилась к подписчикам Ирина.

Кроме любви к рыбалке, певица напомнила и о своей главной профессии, которая также требует немало времени. По словам артистки, для кого-то из мужчин ее частые отъезды могут стать настоящим плюсом.

Ирина Билык - личная жизнь
Ирина Билык - личная жизнь / скрин из видео

"А по выходным еще поедет где-то попоет. У вас свободного времени будет просто уйма. И это была не реклама. Я не знаю, кто где, но королева рыбалки - это я!" - подытожила Ирина Билык.

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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