Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Встреча состоится на фоне недавних телефонных разговоров Трампа с Зеленским и Путиным.

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Встреча Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

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Трамп встретится с Зеленским на саммите НАТО

Ранее Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским и Путиным

Трамп также встретится с президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО, который состоится в Турции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли во время телефонного брифинга для журналистов, передает Associated Press.

По словам представительницы Белого дома, помимо переговоров с Зеленским, Трамп также планирует встречу с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Отдельно во вторник запланированы его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Высокопоставленный чиновник США, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, чтобы описать подход администрации, отметил, что Трамп испытывает неотложную потребность положить конец войне. По словам чиновника, президент США планирует поговорить с Зеленским о путях завершения войны, а после встречи с украинским лидером в Анкаре - связаться с Путиным.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Какими могут быть мирные переговоры с РФ - мнение эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду прокомментировал сообщения СМИ о якобы закрытых контактах европейских стран с Россией. По его словам, противоречия в этой ситуации нет, ведь отдельные переговорные контакты могли инициироваться в рамках дипломатических усилий, в частности со стороны председателя Евросовета Антониу Кошти.

Помимо реакции на сами публикации, Рейтерович обратил внимание на параллельный процесс - формирование собственной роли континента в будущем урегулировании. По его словам, Европа не останется в стороне от переговоров с Москвой.

"Они это понимают и готовятся к этому. Например, премьер-министр Италии собирается назвать фамилию человека, который, по её мнению, мог бы представлять Европу", - напомнил Рейтерович.

Однако сам процесс определения представителя, по мнению аналитика, требует более четкой координации с ключевыми партнерами, прежде чем переходить к диалогу с Кремлем.

"И, на самом деле, им нужно это делать. Единственное, было бы лучше, если бы они сначала определились с кандидатурой, согласовали этого человека с Трампом и, очевидно, с Украиной. А уже после этого начали какие-то переговоры с Россией. Но до недавнего времени они не знали, когда именно Трамп вернется к этой теме и как это возвращение будет выглядеть. Сейчас, думаю, они несколько скорректируют свою политику и будут ориентироваться на то, что конкретно будет делать Дональд Трамп", - добавил Рейтерович.

Саммит НАТО - новости по теме

Отметим, что саммит НАТО состоится 7-8 июля в Анкаре. В нем примут участие лидеры стран-членов Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию и проведет ряд двусторонних встреч в рамках мероприятия.

Как сообщал Главред, в субботу и Зеленский, и лидер России Владимир Путин по отдельности провели телефонные беседы с Трампом. Они поздравили его с 250-летием независимости США, которое отмечалось 4 июля.

Зеленский после разговора сообщил, что с Трампом обсуждали ситуацию на фронте. Украинский лидер подчеркнул, что существует реальная перспектива прекращения войны, и добавил, что эта тема будет продолжена на саммите НАТО в Анкаре.

Ранее в Кремле отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского о возможной встрече с Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил прежнюю позицию Москвы о готовности Путина к встрече только в столице РФ.

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