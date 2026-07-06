Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Главное:
- Трамп встретится с Зеленским на саммите НАТО
- Ранее Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским и Путиным
- Трамп также встретится с президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО, который состоится в Турции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли во время телефонного брифинга для журналистов, передает Associated Press.
По словам представительницы Белого дома, помимо переговоров с Зеленским, Трамп также планирует встречу с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Отдельно во вторник запланированы его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Высокопоставленный чиновник США, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, чтобы описать подход администрации, отметил, что Трамп испытывает неотложную потребность положить конец войне. По словам чиновника, президент США планирует поговорить с Зеленским о путях завершения войны, а после встречи с украинским лидером в Анкаре - связаться с Путиным.
Какими могут быть мирные переговоры с РФ - мнение эксперта
Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду прокомментировал сообщения СМИ о якобы закрытых контактах европейских стран с Россией. По его словам, противоречия в этой ситуации нет, ведь отдельные переговорные контакты могли инициироваться в рамках дипломатических усилий, в частности со стороны председателя Евросовета Антониу Кошти.
Помимо реакции на сами публикации, Рейтерович обратил внимание на параллельный процесс - формирование собственной роли континента в будущем урегулировании. По его словам, Европа не останется в стороне от переговоров с Москвой.
"Они это понимают и готовятся к этому. Например, премьер-министр Италии собирается назвать фамилию человека, который, по её мнению, мог бы представлять Европу", - напомнил Рейтерович.
Однако сам процесс определения представителя, по мнению аналитика, требует более четкой координации с ключевыми партнерами, прежде чем переходить к диалогу с Кремлем.
"И, на самом деле, им нужно это делать. Единственное, было бы лучше, если бы они сначала определились с кандидатурой, согласовали этого человека с Трампом и, очевидно, с Украиной. А уже после этого начали какие-то переговоры с Россией. Но до недавнего времени они не знали, когда именно Трамп вернется к этой теме и как это возвращение будет выглядеть. Сейчас, думаю, они несколько скорректируют свою политику и будут ориентироваться на то, что конкретно будет делать Дональд Трамп", - добавил Рейтерович.
Саммит НАТО - новости по теме
Отметим, что саммит НАТО состоится 7-8 июля в Анкаре. В нем примут участие лидеры стран-членов Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию и проведет ряд двусторонних встреч в рамках мероприятия.
Как сообщал Главред, в субботу и Зеленский, и лидер России Владимир Путин по отдельности провели телефонные беседы с Трампом. Они поздравили его с 250-летием независимости США, которое отмечалось 4 июля.
Зеленский после разговора сообщил, что с Трампом обсуждали ситуацию на фронте. Украинский лидер подчеркнул, что существует реальная перспектива прекращения войны, и добавил, что эта тема будет продолжена на саммите НАТО в Анкаре.
Ранее в Кремле отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского о возможной встрече с Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил прежнюю позицию Москвы о готовности Путина к встрече только в столице РФ.
Читайте также:
- Ким: Индустриализация - единственный путь к реальному экономическому росту Украины
- Почему Трамп резко изменил позицию в отношении Украины: эксперт раскрыл истинные причины
- Антиукраинская истерия в Польше: эксперт раскрыл истинную причину поведения Варшавы
Об источнике: The Associated Press
Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационных агентств США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк Сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АП обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информационными агентствами, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред